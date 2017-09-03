]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Госдепартаменте назвали причину обысков в российских дипмиссиях в США

11:08 3.09.2017
Здание Госдепартамента США. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

В Госдепартаменте США назвали причину обысков в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне.

«Эти инспекции были проведены для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российские власти освободили помещения», — приводит Fох News слова представителя Госдепа.

В Госдепе США также подтвердили информацию, что Россия освободила консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает RT.

Ранее в МИД России назвали нарушением международного права вторжение представителей властей США в российские дипломатические миссии в Соединённых Штатах.

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2017, 14:08
Так же ж

готовимся освободить здание на Садовом кольце. Чтоб поняли за что забрали.
03.09.2017, 14:07
Югослав

Нормы международного права в данный момент почти забыты и не работают. ООН становится лишней структурой. Повторяется история с Лигой наций. Жалко но факт.
03.09.2017, 14:01
Владимирыч

Маккейн доложил Трампу что в Торговом представительстве России между потолком и фальш-потолком смонтирована с"Сугшилка американских мозгов", опробованая на Кубе и лично на Маккейне. Вот они и кинулись искать сушилку.
А она, на самом деле, в здании Конгресса!
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.