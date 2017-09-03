В Госдепартаменте назвали причину обысков в российских дипмиссиях в США

В Госдепартаменте США назвали причину обысков в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне.

«Эти инспекции были проведены для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российские власти освободили помещения», — приводит Fох News слова представителя Госдепа.

В Госдепе США также подтвердили информацию, что Россия освободила консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает RT.

Ранее в МИД России назвали нарушением международного права вторжение представителей властей США в российские дипломатические миссии в Соединённых Штатах.