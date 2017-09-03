Ненужное образование: почему на Украине закрываются школы

Деиндустриализация лишает украинцев стимула учиться

Министерство образования и науки до конца года намерено закрыть 162 школы. Программа успешно реализуется на местах. «На сегодня мы имеем решения о приостановке работы девяти учебных заведений» — заявила на пресс-конференции директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Любомира Мандзий. По ее словам, еще тринадцать расположенных на Львовщине школ понижены в статусе, с уменьшением финансирования. А это значит, что они, скорее всего, подпадут под следующую волну сокращений — которая, очевидно, не за горами.

Ликвидация такого количества школ стала бы скандальной сенсацией в любой европейской стране. Но на Украине это всего лишь очередной этап поступательной и системной политики государства, которое последние три года проводит масштабные сокращения учебных заведений. Причем это делается под прямым давлением Международного валютного фонда, в целях так называемой бюджетной экономии — которая не распространяется на войну, но активно проводится в жизнь за счет украинских детей.

«Важное условие — сокращение учителей при оптимизации школ. Это самый болезненный вопрос. Но, к сожалению, не думать о нем нельзя. На сегодняшний день украинское образование крайне неэффективно: много малых школ, слишком много учителей работает в системе. И некоторые сокращения неизбежны», — заявил польский эксперт Ян Герчински, который консультирует украинских чиновников-реформаторов.

Каковы масштабы этих «некоторых сокращений»? Вскоре после Евромайдана Министерство финансов Украины анонсировало планы, которые предусматривали ликвидацию как минимум 400 школ. А в целом либеральные эксперты насчитывают на Украине 5000 нерентабельных образовательных учреждений, на которых, по их мнению, вполне можно сэкономить. При этом чиновники ссылаются на последствия собственной социальной политики, которая вызвала массовое сокращение населения Украины — вследствие высокой смертности, низкой рождаемости, и массового исхода трудоспособных граждан, выбравших для себя судьбу трудовых мигрантов.

Чтобы иезуитски обосновать этим новый виток убийственных для страны реформ. Эти меры в первую очередь коснулись сельских школ и привели к резкому увеличению количества полуграмотных и необразованных детей. Между тем, почти каждая сельская школа обеспечивает начальным образованием не только школьников из самого поселка, но и несколько соседних сел, где школ не было и до сокращений. А школьные автобусы, которые должны были отвозить детей, ходят нерегулярно. Детям приходится добираться до расположенной в соседнем селе школы по лесным зимним дорогам, в позднее время и в плохую погоду.

Все это уже давно привело к тому, что множество проживающих в подобных селах подростков посещают школу время от времени, получая образование формально, задним числом — за небольшую мзду педагогам, которые выписывают для них аттестаты по окончанию восьми лет школьного учебного курса. Ну а дети из неблагополучных семей зачастую не ходят в школу вообще.

Подростки, которые копают на нелегальных приисках полесский янтарь, занимаются этим отнюдь не только во время школьных каникул. Получение школьного, а затем и высшего образования становится проблематичным для жителей множества населенных пунктов. Оно останется доступным только для жителей местечковых элит.

И уже в течение одного-двух поколений это окончательно закрепит социальное расслоение на селе и по всей Украине, где образование станет привилегией высших и средних классов, преимущественно представляющих городские слои. Большинство жителей периферийных областей страны будут грамотными лишь на столько, сколько это будет необходимо для того, чтобы задешево продавать свою рабочую силу владельцам потогонных фабрик, аграрным баронам-латифундистам или криминальным янтарным мафиози.

Кроме того, ликвидация каждой школы в целом негативно сказывается на социально-экономической жизни населенного пункта, делая его жизнь еще более бедной и криминализированной. «Закрытие школ в Украине грозит вымиранием поселков» — пишут об этом «Подробности». И действительно — это сразу же простимулирует дополнительную миграцию из неблагополучных регионов.

Социально активные украинцы, которые и без того не видят в родном селе никаких перспектив, но еще имеют какие-то средства, будут стремиться переехать туда, где их дети, по крайней мере, смогут получить образование. Такой отток населения в целом негативно скажется на экономическом развитии оставшегося без школы поселка. Многолетние наблюдения в странах Третьего мира показывают, что падение или рост уровня образования практически повсеместно коррелируются с динамикой роста преступности, которая особенно усиливается в подобных гетто, без школ и работы. И было бы наивно полагать, что нашпигованная нелегальным оружием, глубоко травмированная войной и нищетой Украина вдруг станет исключением из этого правила.

Параллельно с этими разрушительными процессами в украинской провинции падает общая мотивация к получению образования, которая была в прежние десятилетия традиционно высока — ведь школьные знания были для сельских подростков открытыми дверями на первом этаже социального лифта, который зачастую поднимал на невиданные высоты.

Достаточно вспомнить, что три первых президента Украины начали свой жизненный путь именно в небольших селах депрессивных сейчас областей. Занятые выживанием за счет натурального хозяйства и мелких подработок селяне уже не видят в образовании особого смысла и перспектив, поскольку мало кто может обеспечить дальнейшее обучение своих детей в коммерциализованных вузах — где, к тому же, уже не гарантируется трудоустройство. По их логике, дети вполне могли бы ограничиться «базовым эконом-пакетом» знаний, и больше пригодились бы родителям дома, занимаясь хозяйством или помогая им на заработках.

Такое разочарование в образовании является результатом падения спроса — поскольку форсированная деиндустриализация, которая развернулась в стране после Евромайдана, резко снизила спрос на специалистов для целого ряда украинских предприятий, которые еще недавно считались базовыми для национальной экономики.

В первую очередь это касается заводов авиакосмической отрасли, умирающей из-за разрыва производственно-технических связей с бывшими российскими партнерами. К примеру, конкурс на факультет авиационных и космических систем в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», которому с помпой присвоили имя киевского американца Игоря Сикорского, упал в прошлом году почти наполовину. Абитуриенты теряют интерес к космосу исключительно в силу того, что у них практически нет шансов трудоустроиться на Украине — а те, кто идет туда учиться, не скрывают, что надеются применить полученные знания за рубежом.

То же касается и специалистов в области металлургии, которая всего несколько лет назад считалась одной из самых востребованных инженерных профессий и гарантировала выпускникам высокооплачиваемую работу.

Конечно, желающие учиться по-прежнему есть — в первую очередь, в крупных городах и украинской столице. Но там ощущается острая нехватка школ, на которых повсеместно экономят застройщики, не желающие тратиться на неприбыльные социальные объекты в новых районах-муравейниках. «Жители новостроек, появляющихся в Киево-Святошинском, Вышгородском, Броварском, Бориспольском и даже Обуховском районах области, жалуются, что вынуждены возить детей в Киев в школу и детсады, поскольку мест не хватает, а очереди настолько огромные, что дождаться своей невозможно.

«Моя дочь идет в четвертый класс, а нам вдруг сообщили, что у нас вторая смена. Ну как это? Ведь зимой уже в 17:00 темно, я что, разрешу ребенку идти одному километр через лес? Кроме того, из-за второй смены накрылись кружки и тренировки», — возмущается жительница нового комплекса в Крюковщине Екатерина Максимец.

А в Софиевской Борщаговке дети вынуждены учиться в четыре смены или, как рассказал местный житель Андрей Матросов, ездить в Киев. «Утром встаем в шесть, а иногда и вообще оставляем почти на неделю ребенка родителям, живущим на Борщаговке в Киеве. Но для ребенка, которому девять лет, это стресс».

В самих школах сказали, что вынуждены пойти на этот шаг, поскольку мест не хватает. «У нас утром учатся только первый и второй классы. Во вторую смену — третий и четвертый. Остальные вообще в третью смену и даже четвертую. У нас просто катастрофически не хватает мест из-за застройщиков, которые здесь возвели дома, не построив школы», — сказали в Софиевско-Борщаговской средней школе, — написала об этом на днях газета «Вести».

И вполне очевидно, что это также негативно скажется на общем качестве образования нового поколения украинцев. Все это говорит о безрадостном будущем украинской школы, которую вполне могут превратить в инкубатор для «пушечного мяса» и фабрику тотальной промывки мозгов.

«Сейчас надо бросить все силы на воспитание детей и молодежи! Вырастить нормальный, полноценный пласт патриотов. Основная моя задача — выстроить воспитательный процесс, который через 5-10 лет даст результат», — заявил сегодня националистический политик Илья Кива. И этот, вполне ожидаемый результат, не дает стране никакого повода для оптимизма.