В столице Италии вспомнили жертв бесланского теракта

В Риме, у стен Колизея прошла акция памяти погибших в результате теракта в Беслане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Организаторы мероприятия, расставили фото с места трагедии и выложили свечами слово «Беслан». Кроме того, они устроили выставку детских рисунков, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Мы не имеем права забывать о трагедии Беслана, потому что если мы не будем объединяться против терроризма, завтра это может коснуться и нас», — сказала агентству президент Центра российской культуры в Риме Ванда Гасперович.

Масштабная памятная акция прошла в самом Беслане. В ней участвовали около восьми с половиной тысяч человек. Во время поминальных мероприятий они выпустили в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв трагедии, передает «Интерфакс».

Теракт в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Тогда учебное заведение было захвачено группой террористов, которые три дня удерживали в заложниках тысячи человек. В числе погибших были 186 детей.

