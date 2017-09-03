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В столице Италии вспомнили жертв бесланского теракта

21:19 3.09.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Риме, у стен Колизея прошла акция памяти погибших в результате теракта в Беслане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Организаторы мероприятия, расставили фото с места трагедии и выложили свечами слово «Беслан». Кроме того, они устроили выставку детских рисунков, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Мы не имеем права забывать о трагедии Беслана, потому что если мы не будем объединяться против терроризма, завтра это может коснуться и нас», — сказала агентству президент Центра российской культуры в Риме Ванда Гасперович.

Масштабная памятная акция прошла в самом Беслане. В ней участвовали около восьми с половиной тысяч человек. Во время поминальных мероприятий они выпустили в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв трагедии, передает «Интерфакс».

Теракт в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Тогда учебное заведение было захвачено группой террористов, которые три дня удерживали в заложниках тысячи человек. В числе погибших были 186 детей.
 

Темы: Россия, Италия, Рим, Северная Осетия, Общественно-политическая жизнь в России, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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