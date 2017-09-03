Захар Прилепин: Наши в США

В свете наших обострившихся отношений с нашими то ли врагами, то ли партнёрами в лице США есть смысл обсудить некоторые забавные факты

В США живёт почти 3 млн выходцев из России. В советские времена подавляющее большинство эмиграции было настроено по отношению к СССР, мягко говоря,

враждебно. Подавляющее большинство из них были приверженцы «демократических ценностей». Иное дело сегодня.

Во-первых, большинство из россиян, переехавших в США — не удивительно ли? — голосуют за республиканцев, а не за демократов. Республиканцы, как вы понимаете, это что-то вроде КПРФ помноженной на ЛДПР и присыпанной «единороссией». О чём это говорит? О том, что русские (а так же татарские, еврейские, башкирские и прочие мордовские эмигранты), — не только здесь, в России «рабы», мечтающие о «сильной руке» и прочем «милитаризме», но и там! Это, судя по всему, неисправимо.

Во-вторых, любопытно, как россияне, которые желают получить американский паспорт, но ещё не получили, продолжают и в США голосовать на выборах, к примеру, в Госдуму Российской Федерации. Скажем, в 2011 году русские (еврейские, татарские и т. д.) недоэмигранты проголосовали так: 22% за «Единую Россию», 17% за КПРФ — всего получается 39%, а вместе с ЛДПР под 45%. В то время как за «Яблоко» проголосовало 34%. Да, много, но всё равно меньше, чем за «консерваторов» и прочих «красно-коричневых». Получается, что даже среди эмиграции большинство — не побоюсь этого слова - патриоты.

Кстати сказать, перед выборами 2016 года 53,3% русскоязычной диаспоры собирались голосовать за Трампа (реальная цифра была, предположим, несколько выше, потому что такие предпочтения демонстрировать было не комильфо — и в «приличных» кругах США, и в наших «приличных» кругах). Трамп надежд, конечно, «не оправдал», но цифра всё равно показательна.

В общем, если б Россия желала как-то работать с разными центрами силы в США и, по возможности, противостоять давлению тех или иных враждебных нам сил — у нас там есть серьёзная группа поддержки. Пусть не все три миллиона, а, к примеру, два. Но это очень много — два миллиона русскоговорящих людей, настроенных к России комплиментарно и работающих в самых разных сферах. Очень много!

Давно пора менять застарелое представление о том, что эмигрант — это отрезанный ломоть. В эмиграцию едут по самым разным причинам.

Я, к примеру, в своих поездках в самые разные страны замечал один удивительный факт: русские женщины, вышедшие замуж за иностранцев, очень часто делают своих мужей патриотами России. То есть, когда эти женщины Россию покидали, у них ни малейших патриотических убеждений не просматривалось. Но «жизнь на чужбине» делает своё дело: откуда ни возьмись являются ностальгические ростки — и вскоре разрастаются такими пышными кронами, что — ой.

Так что, может быть, и не два миллиона, а все четыре. Было бы кому с ними работать — многое можно было бы придумать. Вы спросите: что именно? Ничего плохого не имею в виду. Просто известны уже факты, когда районы с преобладающим русским населением в США элементарно проводили своих кандидатов в Палату представителей США.

И это лишь один пример.