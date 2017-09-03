На Украине возбудили дело из-за удаления граффити

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту уничтожения граффити на одном из домов в центре города, посвященное евромайдану. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он пояснил, что место проведения массовых протестов и гибели людей на улице Грушевского было отнесено Минкультуры Украины к объектам культурного наследия. Их повреждение или уничтожение влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством страны.

Речь идет о фасаде мебельного салона «Эмпориум», который был разрисован в 2014 году во время майдана, уточняет «Лента.ру». В частности, там были изображены классики украинской литературы Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образе протестующих.

Недовольные удалением граффити националисты акцию протеста. Они расписали фасад здания лозунгами. «Здесь был Майдан, и он тут будет вечно», «Не сотрешь нас». В происходящее вмешалась полиция, несколько человек были задержаны.

Генпрокурор также пообещал, что в отношении бизнеса владельцев салона будут проведены проверки.

