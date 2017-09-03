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На Украине возбудили дело из-за удаления граффити

20:04 3.09.2017
Фото со страницы генпрокурора Украины в Facebook
Фото со страницы генпрокурора Украины в Facebook
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Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту уничтожения граффити на одном из домов в центре города, посвященное евромайдану. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он пояснил, что место проведения массовых протестов и гибели людей на улице Грушевского было отнесено Минкультуры Украины к объектам культурного наследия. Их повреждение или уничтожение влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством страны.

Речь идет о фасаде мебельного салона «Эмпориум», который был разрисован в 2014 году во время майдана, уточняет «Лента.ру». В частности, там были изображены классики украинской литературы Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образе протестующих.

Недовольные удалением граффити националисты акцию протеста. Они расписали фасад здания лозунгами. «Здесь был Майдан, и он тут будет вечно», «Не сотрешь нас». В происходящее вмешалась полиция, несколько человек были задержаны.

Генпрокурор также пообещал, что в отношении бизнеса владельцев салона будут проведены проверки.
 

Темы: Киев, Украина, Правоохранительные органы в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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03.09.2017, 21:36
Гость: Мышка

Спасибо жителям карпат, что обосрали стольный град
03.09.2017, 21:33
Гость: Время Ч.

Некогда им заниматься чистотой и культурой. Скачки превыше всего.
03.09.2017, 21:12
Гость: Свидетель

Там еще этот Кличко - полная дубина. Зас...ал город как мог. И до этого Киев грязным был и безвкусным. Теперь его совсем загадили. То же самое и ко Львову относится. В центре города помойка, реставрационные работы со времен СССР не ведутся, польские и австрийские архитектурные шедевры разрушаются. Украинцы не умеют жить в городах. Каждый наводит порядок только в своей квартире (садок вишневый коло хаты), а для городской общины сделать что-нибудь умишка не хватает.
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