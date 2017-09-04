Операция «Повтор»: зачем Украина срочно организует манёвры во время совместных учений Москвы и Минска

Ожидающая вторжения России украинская армия не провела с 2014 года ни одних по-настоящему масштабных учений

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с 12 по 15 сентября 2017 года украинская армия проведёт стратегические командно-штабные учения «Несокрушимая устойчивость — 2017». Время их проведения совпадает со стартом российско-белорусских манёвров «Запад-2017», которые, по мнению Муженко, несут угрозу для Украины и стран НАТО. Какие цели преследует Киев, проводя учения в противовес Москве и Минску?

Фото с сайта podrobnosti.mk.ua

Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко анонсировал скорое начало нескольких командно-штабных учений (КШУ), главным из которых станут стратегические манёвры «Несокрушимая устойчивость — 2017». По его словам, запланированные КШУ носят оборонительный характер.

«Несокрушимая устойчивость — 2017» пройдёт на Украине с 12 по 15 сентября. Цель учений — укрепление навыков управления войсками «в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий». Участниками «Несокрушимой устойчивости» станут армейские части и оперативные резервы.

«Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развёртыванием штабов территориальной обороны», — сказал Муженко.

«Настоящие планы» России

Украина стоит в авангарде стран Восточной Европы, которые выражают опасения из-за российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Манёвры пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах Восточной Белоруссии, а также Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Учения «Запад» проводятся каждые два года и направлены на проверку боеготовности региональной группировки войск Союзного государства. В 2017 году в манёврах будут задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц военной техники.

Согласно сценарию, российские и белорусские войска должны блокировать, а затем ликвидировать незаконные вооружённые формирования, получающие снабжение из-за рубежа. В Москве и Минске неоднократно подчёркивали, что учения носят исключительно оборонительный характер.

Однако на Украине и в ряде других государств региона господствует иная точка зрения: якобы под прикрытием манёвров российская армия готовит оккупацию Белоруссии и вторжение на территории, которые прилегают к Калининградскому анклаву. Причём предполагается, что «российской агрессии» должна подвергнуться и Украина.

1 сентября Виктор Муженко заявил, что цели и задачи «Запада-2017» выходят далеко за рамки официально обнародованных и являются «прикрытием настоящих планов» Москвы. По его мнению, об этом свидетельствуют «реальные масштабы мероприятий подготовки» к учениям.

По данным Минобороны Украины, общая численность участников российско-белорусских учений может достигать 230—240 тыс. человек (треть Вооружённых сил РФ). «Из них на Юго-Западном стратегическом направлении — около 100 тыс. человек, в том числе 70 тыс. военнослужащих Вооружённых сил и 30 тыс. сотрудников других силовых структур России», — говорится в сообщении украинского военного ведомства.

Противодействие «российской угрозе»

Муженко убеждён, что Генштаб российской армии отрабатывает мероприятия по развёртыванию мощных наступательных группировок на западном и юго-западном направлениях с целью «создать условия для их длительного применения».

«Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооружённой агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО», — пояснил Муженко.

Поводами для вторжения, как считает начальник Генштаба, могут стать «масштабные провокации» на востоке Украины и в странах Балтии. «Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные», — добавил Муженко.

Таким образом, начальник Генштаба ВСУ подтвердил стремление Киева противопоставить учениям «Запад-2017» украинские манёвры. При этом главные украинские учения были названы на американский манер — «Несокрушимая устойчивость» («Несокрушимая свобода» 2001—2017, Афганистан), «Возрождение надежды» (1992—1997, Сомали), «Обдуманная сила» (1996, Босния и Герцеговина) — примеры названий операций США).

Муженко не уточнил количество участников учений и место, где они будут проходить. Ранее о них ничего известно не было. Учитывая, что стратегические манёвры требуют серьёзной подготовки, «Несокрушимая устойчивость» может оказаться либо фикцией, либо плодом скоропалительной работы украинского Генштаба.

Назло восточному соседу

Военный эксперт Дмитрий Литовкин пояснил, что командно-штабные учения включают в себя два этапа. Теоретическая часть подразумевает так называемую игру на картах в штабах и командных пунктах, практическая — поднятие по тревоге и развёртывание соединений вооружённых сил.

«Что будет происходить на Украине, понять сложно. Россия является для них противником и, по логике, стратегические КШУ должны предполагать крупномасштабные мероприятия. К отработке такого сценария, конечно, готовятся заранее», — отметил в комментарии RT Литовкин.

Как полагает эксперт, вероятнее всего практическая часть «Несокрушимой устойчивости» будет носить демонстративный характер и ограничится номинальным развёртыванием нескольких соединений ВСУ.

Литовкин указал на то, что ожидающая вторжения России украинская армия не провела с 2014 года ни одних по-настоящему масштабных учений. Этот факт свидетельствует о слабой боеспособности ВСУ.

«На самом деле, смешно смотреть и на совместные учения украинцев с войсками НАТО. Привлекаемые силы и техника явно не соответствуют той угрозе, которой там так боятся. Можно однозначно утверждать, что «Несокрушимая устойчивость» никакой опасности для России и «Запада-2017» не представляет», — добавил Литовкин.

Зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в беседе с RT заявил, что украинская сторона, организуя военные учения в ответ на российско-белорусские, пытается в некотором смысле подражать России. Относиться к этому серьёзно, по его словам, не имеет смысла.

«Ну и пусть Украина обезьянничает. С точки зрения угрозы для России мы это не рассматриваем. Вы на своей территории можете делать всё что хотите. Главное, людей не убивайте. <…> Решили поучаствовать в учениях — ну участвуйте. Но лучше бы украинское руководство не учения проводило, на которые потратят половину бюджета, а хоть как-то подняло социальные вопросы своим офицерам, которые служат родине, но живут впроголодь, без жилья и серьёзных денежных выплат», — отметил он.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что «Несокрушимая устойчивость» завершится в лучшем случае внезапной проверкой боеготовности отдельных частей ВСУ.

«За две недели просто невозможно подготовить учения, если они действительно являются стратегическими. Со стороны Украины мы наблюдаем в большей степени политический акт. Их учения — это ответная мера на наши, какой бы нелепой и абсурдной она ни казалась», — сказал в беседе с RT Козюлин.

«Украинские власти, видимо, хотели удивить Россию внезапным объявлением об этих учениях. Однако на фоне максимальной прозрачности российско-белорусских манёвров со стороны Киева мы наблюдаем проявление ущербной политики, которая в наше время, к сожалению, превратилась в норму», — констатировал Козюлин.