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Отставки Порошенко ждет вся Украина, заявил экс-депутат Рады

16:22 4.09.2017
Петр Порошенко. Фото Вадима Чуприна/wikipedia.org
Петр Порошенко. Фото Вадима Чуприна/wikipedia.org
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Народ Украины не хочет терпеть нынешнюю власть страны, пишет ТАСС со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады, члена комитета спасения Украины Владимира Олейника.

По словам Олейника, народ требует импичмента главы государства Петра Порошенко. «Требование импичмента — это требование всей Украины. Это приговор украинского общества. Дальше терпеть эту власть люди не хотят», - заявил он.

Именно с этим связано то, что все больше и больше депутатов на местах выходят с инициативой принять закон о порядке импичмента Порошенко. По последним данным исследовательского агентства «София», рейтинг Порошенко составляет 2%, Гройсмана — 1,7%, Парубия — 1,2%.

«Логично, что при такой поддержке населения надо менять власть, а не народ», - говорит экс-депутат, добавляя, что Порошенко не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний.

Олейник отмечает, что власть боится этих настроений и принимает против несогласных репрессивные меры, вплоть до угроз физического устранения и давления на родных и близких депутатов, которые высказывались о принятии закона о порядке импичмента.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 00:43
Гость: фига в кармане

По-моему Россия тоже ждет отставки.
04.09.2017, 20:50
Гость: Это...

Я что, на украинский сайт попал? Один хохлосрач!
04.09.2017, 20:49
Гость: Олейник, ты не прав

Хохлы при Петьке исчезают со свистом - нехай остаётся до полного исчезновения.
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