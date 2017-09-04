Отставки Порошенко ждет вся Украина, заявил экс-депутат Рады

Народ Украины не хочет терпеть нынешнюю власть страны, пишет ТАСС со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады, члена комитета спасения Украины Владимира Олейника.

По словам Олейника, народ требует импичмента главы государства Петра Порошенко. «Требование импичмента — это требование всей Украины. Это приговор украинского общества. Дальше терпеть эту власть люди не хотят», - заявил он.

Именно с этим связано то, что все больше и больше депутатов на местах выходят с инициативой принять закон о порядке импичмента Порошенко. По последним данным исследовательского агентства «София», рейтинг Порошенко составляет 2%, Гройсмана — 1,7%, Парубия — 1,2%.

«Логично, что при такой поддержке населения надо менять власть, а не народ», - говорит экс-депутат, добавляя, что Порошенко не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний.

Олейник отмечает, что власть боится этих настроений и принимает против несогласных репрессивные меры, вплоть до угроз физического устранения и давления на родных и близких депутатов, которые высказывались о принятии закона о порядке импичмента.