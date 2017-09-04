Генпрокурор Украины рассказал о ходе следствия по делу Вороненкова

Генпрокуратура Украины знает, кто является заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и где он находится. Об этом заявил глава ведомства Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны», - цитирует агентство генпрокурора.

По его словам, заказчик убийства находится в России. Он имеет отношение к преступной среде и в то же время активно контактирует со спецслужбами.

Что касается исполнителей, то это, в основном, граждане Украины. По словам Луценко, правоохранители задержали всех, на кого были доказательства.

Вороненков был застрелен в конце марта в центре Киева. Его убийца получил ранение в ходе нападения и вскоре умер в больнице. Следствие установило, что у него было два сообщника. Один задержан, второй – объявлен в розыск.

