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Генпрокурор Украины рассказал о ходе следствия по делу Вороненкова

20:32 4.09.2017
Юрий Луценко. Фото с сайта maidanua.org
Юрий Луценко. Фото с сайта maidanua.org
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Генпрокуратура Украины знает, кто является заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и где он находится. Об этом заявил глава ведомства Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны», - цитирует агентство генпрокурора.

По его словам, заказчик убийства находится в России. Он имеет отношение к преступной среде и в то же время активно контактирует со спецслужбами.

Что касается исполнителей, то это, в основном, граждане Украины. По словам Луценко, правоохранители задержали всех, на кого были доказательства.

Вороненков был застрелен в конце марта в центре Киева. Его убийца получил ранение в ходе нападения и вскоре умер в больнице. Следствие установило, что у него было два сообщника. Один задержан, второй – объявлен в розыск.
 

Темы: Украина, Правоохранительные органы в мире, Расследование преступлений в мире
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04.09.2017, 20:54
Гость: Справедливость

все врет это маленький фуфлогончик :)
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