Свободу атошникам-мародёрам!.. Почему сейчас?

Петр Порошенко 2 сентября подписал закон «Об амнистии в 2016 году»

Комментарий к подписи гласил: «На свободу выйдут участники АТО, не совершившие тяжких преступлений».

Подписание произошло в ходе мероприятия, обставленного как встреча президента Порошенко с «героями» АТО, предстоятелем канонической УПЦ МП митрополитом Онуфрием и главой раскольнического «киевского патриархата» (невообразимое сочетание!).

«Наши герои-военнослужащие и иерархи нашей церкви, – заявил Порошенко, – обратились ко мне по вопросу амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжких преступлений, чтобы государство пошло навстречу».

Почему ссылка не на Раду, принявшую закон об амнистии? Однако стоит ли придираться к риторике президента, которая своей неуклюжестью превосходит речения Кличко? Он в тот день и дату перепутал, на сайте президента читаем: «…сегодняшняя встреча происходит в годовщину начала Второй мировой войны» (2 сентября – дата окончания войны, начало – 1 сентября). Да и на встрече с «героями» был он тих и кроток, словно б с перепоя.

Вообще, закон об амнистии был принят Радой более года назад, 7 июля; в 2016-м планировалось провести амнистию к 25-летию независимости. Не случилось. Подписан документ только сейчас. Почему? Для чего?.. Для кого?

В своё время идеологом законопроекта был генпрокурор Юрий Луценко, который желал выручить из тюрьмы одного из приметных карателей, сооснователя «Айдара». Закон, принятый Радой, предусматривал освобождение всех участников боевых действий, совершивших преступления, кроме тех, кто совершил особо тяжкие (дезертирство в условиях боевой обстановки, кража оружия и др.). А те, кто погорел на вымогательстве, грабеже, мародёрстве, такие, как протеже Луценко по кличке Батя, подлежали амнистии.

Предполагалось, что амнистированы будут военнослужащие, осуждённые не только за преступления небольшой и средней тяжести, но также «осужденные впервые за тяжкие преступления, если они в день вступления в силу закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания». При некоторых метаморфозах в следственных делах сюда попадают и «торнадовцы», на счету которых зверские пытки и групповые изнасилования под видеозапись.

Впрочем, мародёра Батю выпустили без всякой амнистии: радикалы «нашли метод» на судей.

Закон, сочинённый и принятый Радой летом 2016, имел такие нестыковки, что юристы схватились за головы. Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, например, заявлял, что то, как прописана амнистия для участников АТО, – «правовой ужас»… «Конечно, там намешано и патриотов, и подонков… Ну неужели некому юридически верно прописать ту цель, которая поставлена?»

Непрофессионализм и бездарность законодателей Рады тогда заставили Порошенко наложить на документ вето. Впрочем, вскоре законопроект был исправлен «с учётом предложений президента», и Рада его приняла 22 декабря 2016 года. С тех пор документ завис в администрации Порошенко.

А сейчас что-то поторопило с амнистией. И вот 2 сентября, вскоре после торжеств в честь Дня независимости Украины, Порошенко устраивает встречу, «совещается» и подписывает закон. Документ, оправленный в соответствующую мифологему, «предусматривает объявление амнистии участникам боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, непосредственно участвовавших в АТО…»

Связано ли подписание закона с тем, что «в дни торжеств» на Украине побывала группа военных США во главе с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом? Прежде не раз случалось, что после визита высоких кураторов из Вашингтона в Донбассе начиналось очередное обострение военной ситуации. Зачем прилетал Мэттис со своими сотрудниками? Из открытых источников известно, что Бешеный Пёс заверил Порошенко в дальнейшей поддержке Украины со стороны США, заявив, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву смертоносного оружия. Это старая песня, но не исключено, что специалисты из Пентагона привезли с собой и план «хорватского варианта зачистки мятежной территории»: нападение, рассечение «корпусов», разгром, выход на границу с РФ, зачистка…

Наличие такого плана, для осуществления которого очень пригодятся мародёры, убийцы и насильники, вполне объясняет причину внезапной суеты Порошенко с амнистией и суету с награждением военных на следующий день, 3 сентября, когда «гарант Конституции» подписал указ о награждении медалями и орденами 67 человек.

Примечательна аргументация «Филарета» на встрече с Порошенко: «Мы знаем, какой была украинская армия в 2013 году и какой она стала в 2017 году. Весь мир гордится нашей армией… Сегодня наша армия уже непобедима. И агрессор это знает... Если смотреть в будущее, то нужно знать, что воин не только социально защищен, но он и морально поддержан народом… Мы поддерживаем просьбу и самих наказанных, и военного руководства, которое просит об этом. Если президент помилует, это поднимет авторитет самой армии, дух поддержит… Если вы их помилуете, то это будет на пользу не только им, но и на пользу всей армии…»

После таких слов главного раскольника Украины мародёры, убийцы и насильники должны воспрянуть духом.

О том, что «весь мир гордится украинской армией», в тот же день заявил и Порошенко. Глупо, но он таков. Порошенко изношен, всё чаще говорит штампами, повторяется, следы его тяжёлой внутренней усталости проступают всё сильнее.

Было бы логично, если бы амнистия касалась и тех, кто сражался на стороне ДНР/ЛНР и оказался в украинских тюрьмах, кто обвинён в сепаратизме, госизмене... Но на это Порошенко не способен, да ему это и не позволят. Хозяева-американцы позволяют ему лишь сказочно богатеть на крови и создавать полицейское государство.

Радикалы, став цепными псами режима, позволяют назначать другим цепным псам – породистым – заоблачной величины зарплаты. Так, Рада проголосовала за зарплату судьям в 120 тысяч гривен в месяц пожизненно – при пенсиях простым людям в 1-2 тыс. гривен в месяц. Чтоб судьи насмерть стояли за режим! Кстати, за безумные судейские зарплаты проголосовал и «прорусский» «Оппозиционный блок».

Амнистия – это откровенное заигрывание Порошенко перед радикалами, штыками Майдана. И теми, которые структурированы, и теми, кто «сами по себе». Президенту очень хочется заручиться хоть некоторой их поддержкой – на случай, если дойдёт до горячего.

Между Порошенко и Арсеном Аваковым, главой МВД, продолжается конфликт. Аваков перетянул себе в подчинение наиболее влиятельные националистические подразделения. Обострение отношений «между евреем и армянином», которые мёртвой хваткой держат Украину за горло, вышло на такой уровень, что Аваков демонстративно отсутствовал на майдане в День незалежности, а Порошенко демонстративно не пожал на параде руку командиру Нацгвардии, человеку Авакова. Напряжение среди главных фигур киевского режима не спадает, а растёт.