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Ассанж рассказал, при каких обстоятельствах Трампа отстранят от власти

13:18 4.09.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что американский президент Дональд Трамп будет смещен со своей должности президента США, если примет решение прекратить торговлю с Пекином из-за Пхеньяна, передает РИА Новости.

"Девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", — написал Ассанж в Twitter.

Так основатель сайта WikiLeaks прокомментировал высказывание американского лидера после северокорейского ядерного испытания. Трамп в Twitter написал, что одним из возможных ответов США на действия КНДР может быть полное прекращение торговых отношений с государствами, которые "ведут бизнес" с Северной Кореей.

 

Темы: Дональд Трамп, США
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04.09.2017, 14:36
Гость: +++

=Дональд Трамп будет смещен со своей должности президента США, если примет решение прекратить торговлю с Пекином=

Ассанж недооценивает жадность и жестокость американских олигархов и теневых структур. Если Трамп прекратить торговлю с Пекином, то его (Трампа) просто пристрелят в Овальном кабинете.
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