Ассанж рассказал, при каких обстоятельствах Трампа отстранят от власти
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что американский президент Дональд Трамп будет смещен со своей должности президента США, если примет решение прекратить торговлю с Пекином из-за Пхеньяна, передает РИА Новости.
"Девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", — написал Ассанж в Twitter.
Так основатель сайта WikiLeaks прокомментировал высказывание американского лидера после северокорейского ядерного испытания. Трамп в Twitter написал, что одним из возможных ответов США на действия КНДР может быть полное прекращение торговых отношений с государствами, которые "ведут бизнес" с Северной Кореей.