На Украине предложили ввести акцизы на российские книги

Украинские законодатели обсуждают идею введения акцизных марок на российские книги. Об этом «Украинской правде» рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

По ее словам, комитет уже подготовил целый пакет законопроектов, направленных на защиту информационного пространства страны. «В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационное мероприятие, как акцизную марку на русский книгу, для того, чтобы бороться с пиратством в этой сфере», - цитирует парламентария издание.

На своей странице в Facebook Сюмар указала инициатива принадлежит депутату Рады Бориславу Березе. Она отметила, что введение акциза пополнит бюджет, а также станет стимулом для украинских книгоиздателей.

Несколько месяцев назад правительство Украины готовилось рассмотреть возможность изъятия из обращения в стране книг, отпечатанных в РФ. Еще ранее киевские власти запретили ввоз в страну из России книг с антиукраинским содержанием.

