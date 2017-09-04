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На Украине предложили ввести акцизы на российские книги

18:24 4.09.2017
Верховная Рада Украины. Фото с сайта rada.gov.ua
Верховная Рада Украины. Фото с сайта rada.gov.ua
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Украинские законодатели обсуждают идею введения акцизных марок на российские книги. Об этом «Украинской правде» рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

По ее словам, комитет уже подготовил целый пакет законопроектов, направленных на защиту информационного пространства страны. «В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационное мероприятие, как акцизную марку на русский книгу, для того, чтобы бороться с пиратством в этой сфере», - цитирует парламентария издание.

На своей странице в Facebook Сюмар указала инициатива принадлежит депутату Рады Бориславу Березе. Она отметила, что введение акциза пополнит бюджет, а также станет стимулом для украинских книгоиздателей.

Несколько месяцев назад правительство Украины готовилось рассмотреть возможность изъятия из обращения в стране книг, отпечатанных в РФ. Еще ранее киевские власти запретили ввоз в страну из России книг с антиукраинским содержанием.
 

Темы: Книги, Украина, Отношения России и Украины, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 21:33
У

Украину одурачили и разваливают. А они поддались и за деревьями леса не видят, пилят сук на котором сидят.
04.09.2017, 21:32
1

А на Гоголя какой акциз?
04.09.2017, 20:35
белым пушистикам

Не надо,три крючка, Дуньку Ванит или Ваньку Дунить.
"В ноябре 2015 года от полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Андрея Травникова поступило поручение правительству Республики Коми, в котором говорилось, что Фонд Сороса реализовывал программы, «целью которых является популяризация среди молодёжи чуждых российской идеологии установок, формирования в молодёжной среде искажённого восприятия отечественной истории». В связи с этим предписывалось изъять из библиотек «учебные издания, не имеющие соответствующих рекомендаций Минобрнауки России и других уполномоченных государственных органов».
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