Украина получила запрос об экстрадиции Саакашвили в Грузию

Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает LB.ua со ссылкой на замглаву Минюста Украины Сергея Петухова.

По его словам запрос не носит политический характер, Саакашвили не будет привлечен к ответственности за преступления, не предусмотренные запросом и его не смогут выдать третьему государству без согласия Украины.

Саакашвили обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии. Экс-президента страны подозревают в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом, злоупотреблением служебными полномочиями и служебным положением.

Минюст решил передать полученный запрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, 26 июля Саакашвили был лишен украинского гражданства. Власти Украины объяснили это тем, что он указал неверные данные в анкете, в частности умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии.

Саакашвили был губернатором Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года и ушел в отставку по собственному желанию.

С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.