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Украина получила запрос об экстрадиции Саакашвили в Грузию

13:21 5.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
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Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает LB.ua со ссылкой на замглаву Минюста Украины Сергея Петухова.

По его словам запрос не носит политический характер, Саакашвили не будет привлечен к ответственности за преступления, не предусмотренные запросом и его не смогут выдать третьему государству без согласия Украины.

Саакашвили обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии. Экс-президента страны подозревают в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом, злоупотреблением служебными полномочиями и служебным положением.

Минюст решил передать полученный запрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, 26 июля Саакашвили был лишен украинского гражданства. Власти Украины объяснили это тем, что он указал неверные данные в анкете, в частности умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии.

Саакашвили был губернатором Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года и ушел в отставку по собственному желанию.

С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. 

Темы: Грузия, Украина, Расследование преступлений в мире, Экономические преступления в мире, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 20:55
2017

///Сначала этого жулика надо судить и наказать в Москве за военные преступления.\\\
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После этого за остальные преступления уже физически не чего будет судить.
05.09.2017, 20:29
ник

Сибирь куда ссылают на уборку снега находится в России, есть пословится дальше Сибири не сошлют, так вот есть такое место - Казахстан.
05.09.2017, 20:23
надо судить и наказать в Москве

Прежде поймать его надо, он в Москву носа не кажет.))
А Грузии его не выдадут - американцы не позволят
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