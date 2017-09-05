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Украина отказалась обсуждать с ополченцами ввод миротворцев в Донбасс

20:45 5.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Киев не намерен проводить переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на тему присутствия миротворцев ООН в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Украины.

«Не может быть речи о получении согласия на проведение миротворческой миссии от незаконных вооруженных формирований», - цитирует агентство заявление ведомства.

В министерстве также добавили, что Киев категорически против того, чтобы в состав миротворческой миссии входили россияне. Украина считает РФ страной-агрессором. В связи с этим в МИД отметили, что присутствие в Донбассе представителей России будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН.

Ранее в Донбассе было объявлено перемирие в связи с началом учебного года. Однако ополченцы утверждают, что украинские военные уже неоднократно нарушали его.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Организация объединенных наций (ООН), Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 23:21
Гость: Тарас

Миротворцев нужно в Крым вводить. А Донбасс никуда от Украины не денется.
05.09.2017, 22:49
Гость: blog2038

"Украина отказалась обсуждать с ополченцами ввод миротворцев в Донбасс"
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Неужели есть идиоты которые полагали, что может быть иначе.
05.09.2017, 22:44
Гость: сочувствующий

То что реализуется на Украине - это всё "комплекс карлика". Такой комплекс возникает, когда люди оказываются лишены вроде бы привычных вещей, отношений, и, в частности, территории передвижения.Многие жители Украины считали естественным ехать в любую точку Союза (не только в Россию, но и например, Казахстан) и когда произошёл раздел Союза, постепенно пришло ощущение, что территория свободного перемещения "съёжилась", и граждане Украины уже не имеют тех прав, что раньше, когда все были граждане СССР.
Наглядный пример: украинские актёры, стремившиеся попасть в российские сериалы - это же совсем другая по численности аудитория, и соответственно - другие гонорары. Но если актёры и спортсмены это гастрольные профессии, то врачи, преподаватели, да просто выпускники украинских вузов постепенно осознали, что хоть и велика Украина, а всё равно-это лишь малая часть того, что было доступно раньше.Обидно это сознавать простому обывателю.
Отсюда и этот "путь в Европу" (и,между прочим претензии на Кубань).
Если бы украинское общество было самодостаточно, им бы не надо было никуда присоединяться. Но "фантомные" боли отлучения Украины от великой державы СССР, требуют найти замену- и замена была найдена: Евросоюз (к тому же и более богатый!).Помощь США в этом поиске неоценима..
Но сейчас обрубленная по живому экономика Украины, как инвалид (но зато на шикарной "импортной коляске" - кредитах МВФ) требует пустить в первый класс экспресса,а пускают только в коридор 2-го,да и то - без места.
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