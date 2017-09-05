"Украина отказалась обсуждать с ополченцами ввод миротворцев в Донбасс"

Киев не намерен проводить переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на тему присутствия миротворцев ООН в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Украины.

«Не может быть речи о получении согласия на проведение миротворческой миссии от незаконных вооруженных формирований», - цитирует агентство заявление ведомства.

В министерстве также добавили, что Киев категорически против того, чтобы в состав миротворческой миссии входили россияне. Украина считает РФ страной-агрессором. В связи с этим в МИД отметили, что присутствие в Донбассе представителей России будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН.

Ранее в Донбассе было объявлено перемирие в связи с началом учебного года. Однако ополченцы утверждают, что украинские военные уже неоднократно нарушали его.

