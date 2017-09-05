«В БРИКС есть два авторитета: Китай и Россия»

Пока заокеанские политики пытаются «изолировать» Россию, ее лидер Путин проводит в Китае встречу в верхах с коллегами по БРИКС

Саммит совпал с новым кризисом вокруг соседней Кореи, и на этом фоне очевидно, что БРИКС превратилась в залог разрядки международной напряженности. Мир стал более уравновешенным, расклад сил определяет уже не один, а несколько центров влияния.

Фото с сайта kremlin.ru

В понедельник в китайском городе Сямэнь состоялось первое пленарное заседание саммита БРИКС, которое завершилось торжественным приемом и концертом. Перед приемом все участники сфотографировались. Место по центру было отведено хозяину саммита, председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге. Президент Владимир Путин занял место по правую руку от китайского коллеги. Помимо лидеров БРИКС, в Сямэнь приглашены и президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, премьер-министр Таиланда.

«Эмблема БРИКС представляет собой радужный парус. Так давайте же пустимся в великое плавание на полных парусах к радужному и прекрасному будущему», – резюмировал на приеме китайский лидер и предложил гостям поднять за это бокалы.

Изначально БРИКС, как известно, задумывалась как площадка для обмена мнениями между четырьмя, а затем пятью быстроразвивающимися странами мира. Однако участники уже давно вышли за рамки такого формата, и на саммитах обсуждается широкий круг вопросов международной повестки дня.

Уже ясно, что эффективное сотрудничество, примером которого является БРИКС, – залог предотвращения международных конфликтов, таких как противостояние КНДР и США. Теперь будущее мира определяют не одна–две страны, а совместная политика разных центров сил.

БРИКС олицетворяет многополярность мира

В принятой в понедельник декларации страны БРИКС осуждают ядерные испытания Северной Кореи, однако подчеркивают, что данный вопрос может быть решен «только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон».

Такой подход отражает общую линию БРИКС, которая отвергает односторонние военные интервенции и экономические санкции. «Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – говорится в документе. И в этом явно подчеркивается контраст с линией США, действующих посредством односторонних санкций и военной силы.

«Необходимо создать более справедливый, рациональный мировой порядок. Интенсификация связей «пятерки» с миром требует от нас активно участвовать в глобальном управлении», – заявил Си Цзиньпин.

БРИКС нацелена на экономическое сотрудничество

Москва задолго до обострения отношений с Западом начала выстраивать сбалансированную внешнюю политику, ориентированную на новый мировой центр развития, в том числе на БРИКС.

«БРИКС – действующая альтернатива однополярной модели США», – отметил профессор НИУ ВШЭ, бывший высокопоставленный чиновник кремлевской администрации Олег Матвейчев. Эксперт считает, что идеология, которую по-прежнему исповедуют США – «изоляция России», – неэффективна, тому подтверждение как раз такая структура, как БРИКС, четверть мировой экономики и лидеры всех стран по экономическому росту. И Россия, кстати, не исключение. Как заметил политолог:

«Россия, которая из-за санкций ранее показывала плохой экономический рост, в этом году выходит на положительный рост – два процента. Для сравнения: два процента – это экономический рост Сингапура. Япония и Европа дают нулевой процент по году или максимум один. Для нас это нормальный успех, учитывая санкции».

Роль Путина на этом саммите была очень заметной. Он призвал, в частности, к постановке новых «амбициозных задач» в рамках БРИКС, прежде всего в торгово-экономической сфере. Он пролоббировал создание странами «пятерки» общей платформы энергетических исследований, подчеркнув важность укрепления энергодиалога между ними. Президент РФ также высказался за налаживание более эффективной кооперации по освоению космоса, а также в сферах здравоохранения, информбезопасности и СМИ. Поддержал он и создание «Женского делового клуба БРИКС», в который будут входить женщины-предприниматели.

Пятерка БРИКС формирует 31 процент мирового ВВП. И естественно, что одно из ключевых мест в повестке дня саммита заняла экономика. В частности, обсуждались планы по увеличению товарооборота между государствами «пятерки» (в прошлом году он составил около 235 млрд долларов). В этих целях был принят совместный план. Планируется и более плотное взаимодействие в сфере инвестиций. При этом страны намерены повышать долю национальных валют в расчетах между собой и даже рассматривают возможность использования криптовалют.

Россия как мост между Востоком и Западом

По заявлению главы Института политических исследований Сергея Маркова, цель саммита БРИКС – это прежде всего формирование нового политико-экономического уклада в мире.

«В задачу саммита не входит конкретно создание экономического моста между азиатскими и европейскими странами. Они сами уже взаимодействуют, никаких проблем у них нет. Россия может быть одним из транспортных коридоров – например, Северного морского пути, либо по железнодорожному пути, как возможный вариант. Наша страна должна предложить конкурентоспособные варианты», – сказал Марков газете ВЗГЛЯД.

Приоритетное внимание на саммите было уделено Новому банку развития (НБР) БРИКС, который, по сути, становится альтернативой МВФ и Всемирному банку. Матвейчев отметил, что НБР – это перспективный банк, который начнет работу с этого года. Кредитовать он будет сразу несколько российских проектов, в том числе строительство малых гидроэлектростанций в Карелии. Таких проектов, по словам эксперта, в дальнейшем станет гораздо больше, в зависимости от развития НБР.

На саммите принято решение о выделении средств на две важные инициативы. Речь, по словам Путина, идет о проектах развития отечественной судебной системы, возведении новых зданий судов и внедрении в судебные процессы передовых информационных технологий.

«Речь идет также о строительстве автодороги под Уфой – я напомню, там также проходил саммит БРИКС, а также о программе модернизации водохозяйственных объектов бассейна реки Волги», – рассказал российский лидер. Кроме того, РЖД заключат с новым банком соглашение о привлечении средств на строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Она станет составной частью большого евразийского транспортного коридора, сообщил Путин.

«Новые технологические решения должны помочь выходу на рынки государств БРИКС не только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса. В этой связи Россия предложила партнерам установить взаимодействие между национальными интернет-ресурсами в области малых форм предпринимательства, наладить обмен информацией о предлагаемых услугах и товарах, о надежных поставщиках и партнерах», – сказал президент России.

Саммит – удобное место для двухсторонних встреч. Несколько их уже провел и Путин. В первую очередь – с хозяином встречи Си Цзиньпином. Лидеры обменялись подарками, а также договорились придерживаться цели по денуклеаризации Корейского полуострова. В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин подчеркнул высокий уровень торгово-экономического сотрудничества Москвы и Дели, а также отметил, что индийскую делегацию ждут на экономическом форуме во Владивостоке через несколько дней.

Со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси российский президент обсудил сотрудничество в сфере урегулирования региональных конфликтов, а также контракт на строительство Росатомом первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа». В этой связи ас-Сиси пригласил Путина в Египет. Президент ЮАР Джейкоб Зума также пригласил российского коллегу в свою страну, что, по его мнению, поспособствовало бы укреплению двухсторонних отношений. Кроме того, Росгеология подписала соглашение с южноафриканской государственной нефтегазовой корпорацией Petro SA по разработке континентального шельфа ЮАР. Предполагаемый объем инвестиций – порядка 400 млн долларов.

«В БРИКС есть два авторитета: Китай и Россия. По разным вопросам мы занимаем иногда разные позиции, как в случае с пограничным спором Китая с Индией. Но солидарное мнение у нас в отношении Кореи, например. Владимир Путин является модератором, авторитетом и третейским судьей – все возможные конфликты улаживаются благодаря ему», – подчеркнул Матвейчев.

Авторы: Никита Коваленко, Симона Царенко