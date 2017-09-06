Жители Южной Кореи выступили против размещения системы ПРО США

В Южной Корее жители провинции Кенсан-пукто выступили против размещения пусковых установок американской системы ПРО THAAD. Первоначально мирная акция переросла в стычку с полицией.

Инцидент произошло в одном из селений уезда Сончжу. В митинге у здания местной администрации участвовали несколько сотен человек. Когда полицейские попытались их оттеснить, протестующие оказали сопротивление. В результате завязавшейся драки пострадали несколько человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Вашингтон и Сеул договорились о развертывании системы THAAD еще около года назад. Пусковые установки должны быть размещены на базе в Сончжу. Ускорению реализации проекта способствовали прошедшие недавно в КНДР ядерные испытания. Система должна перехватывать северокорейские баллистические ракеты.

Негативно к THAAD относятся Россия и Китай. Япония, напротив, поддерживает ее размещение, считая ее гарантом стабильности в регионе.

