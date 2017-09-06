]]> ]]>
Главная В мире Новости

Жители Южной Кореи выступили против размещения системы ПРО США

19:12 6.09.2017
Фото пользователя Flickr Debbie Hong
Фото пользователя Flickr Debbie Hong
Материалы по теме:

В Южной Корее жители провинции Кенсан-пукто выступили против размещения пусковых установок американской системы ПРО THAAD. Первоначально мирная акция переросла в стычку с полицией.

Инцидент произошло в одном из селений уезда Сончжу. В митинге у здания местной администрации участвовали несколько сотен человек. Когда полицейские попытались их оттеснить, протестующие оказали сопротивление. В результате завязавшейся драки пострадали несколько человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Вашингтон и Сеул договорились о развертывании системы THAAD еще около года назад. Пусковые установки должны быть размещены на базе в Сончжу. Ускорению реализации проекта способствовали прошедшие недавно в КНДР ядерные испытания. Система должна перехватывать северокорейские баллистические ракеты.

Негативно к THAAD относятся Россия и Китай. Япония, напротив, поддерживает ее размещение, считая ее гарантом стабильности в регионе.
 

Темы: США, Южная Корея, Вооружения в мире, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2017, 20:37
Гость: сторож Аполинарий

А бають арыйци самые умные. Бряхня куда юкрейнцам до орды.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.