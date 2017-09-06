Саакашвили заявил о готовности к борьбе на Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что «готов к любому сценарию» при возвращении на Украину.

Он допустил, что его могут попытаться не впустить в страну, задержать на границе и даже уничтожить. «Но я не боюсь, это они должны бояться грузинского и украинского народа, -цитирует политика РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

Саакашвили подчеркнул, что готов защищать свои позиции и предложил украинским властям хорошенько подготовиться к его возвращению.

В конце июля Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с указом президента страны Петра Порошенко. В тот момент он находился в США. Экс-губернатор посетил еще ряд стран и объявил, что вернется на Украину 10 сентября. Некоторое время назад стало известно, что Тбилиси направил в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

