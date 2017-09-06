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Саакашвили заявил о готовности к борьбе на Украине

20:28 6.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что «готов к любому сценарию» при возвращении на Украину.

Он допустил, что его могут попытаться не впустить в страну, задержать на границе и даже уничтожить. «Но я не боюсь, это они должны бояться грузинского и украинского народа, -цитирует политика РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

Саакашвили подчеркнул, что готов защищать свои позиции и предложил украинским властям хорошенько подготовиться к его возвращению.

В конце июля Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с указом президента страны Петра Порошенко. В тот момент он находился в США. Экс-губернатор посетил еще ряд стран и объявил, что вернется на Украину 10 сентября. Некоторое время назад стало известно, что Тбилиси направил в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.
 

Темы: Грузия, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 21:51
Гость: Будулай

Я думал это я артист...
06.09.2017, 20:38
Гость: Александр1

Мишико,тебе очень ждут на Родине,твой друг и брат Потрошенко,тебе поможет возвратиться домой. Приезжай на Украину по быстрее.
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