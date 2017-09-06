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США хотят закупить в РФ дополнительную партию ракетных двигателей РД-180

09:55 6.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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НПО «Энергомаш» и американский концерн United Launch Alliance (ULA) в настоящее время ведут закрытые переговоры о поставке в США дополнительной партии двигателей РД-180 для ракет Atlas. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, переговоры продолжаются уже более года. Изначально речь шла о 10 дополнительных двигателях российского производства, а соглашение предполагалось подписать в сентябре прошлого года. Переговоры были отложены до весны 2017-го на фоне, как пишет издание, подготовки к выборам президента США и испытаний нового ракетного двигателя компании Илона Маска SpaceX.

В мае, по словам источников издания, НПО «Энергомаш» фактически выдвинуло американской стороне ультиматум: либо скорейшее подписание нового контракта, либо «Энергомаш» законсервирует свои мощности и будет вести в ускоренном режиме переговоры по РД-180 с Китаем.

Предполагается, что до конца сентября представители ULA посетят НПО «Энергомаш», чтобы подтвердить намерение приобрести РД-180. Однако, по данным источников издания, обсуждается закупка не десяти, а всего пяти ракетных двигателей.

В НПО «Энергомаш» комментировать информацию о переговорах отказались. Получить ответ от ULA изданию не удалось.

Что касается двигателя РД-180, то он, в частности, используется в ракете Atlas-5 производства ULA. Данная ракета-носитель одобрена для применения при запуске военных и разведывательных спутников.

Темы: США, Отношения России и США, Ракеты
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 15:01
Гость: Американец

Если это будет выгодно,то перепродадим даже черту, а не то что Северной Корее. Ничего личного,это только бизнес.
06.09.2017, 14:52
Гость: Вася

Вежливый отказ был бы понятен в США!
06.09.2017, 14:44
Гость: орк

А кто сомневался, что интересы Родины дешевле интересов олигархов. С помощью этих двигателей США запускают многоразовые Шаттлы, которые ведут активную климатическую войну против России, распыляя амальгаму в Космосе, что уже вызвало суровое лето с России. Но эти болваны проигнорировали мнение наших специалистов высказанное в 1982 году, о том что климатические войны вызывают длительное последействие. В результате получили себе наводнение в Хьюстоне. Всё это результат полёта Шаттла в начале мая. США стремятся уничтожить наше сельское хозяйство, а корпорация "Энергия" им помогает. Очередной случай клинического идиотизма!!!
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