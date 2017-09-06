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Окраины Дейр-эз-Зора удерживали террористы из РФ и СНГ

08:10 6.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Армия Сирии в ходе операции захватила крупный укрепленный район боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Дейр эз-Зором. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, опубликованном в среду, 6 сентября, на сайте ведомства.

«После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами — выходцами из России и стран СНГ», — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что террористы готовились к долговременной осаде. Об этом говорят «обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов». Также на территории укрепрайона действовала мастерская по производству «джихадмобилей». Здесь же ремонтировали тяжелую бронетехнику и оснащали машины повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

Накануне по укрепленному району боевиков авиация ВКС России крылатые ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» нанесли точечные удары. «В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГИЛ, удерживающего укрепрайон, было уничтожено: 12 единиц бронетехники, включая 4 танка, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков», - говорится в сообщении.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 13:28
P.S.

Почему Амнуэль, Гозман, Драндин, Сытин толкутся на всех каналах ТВ, а не борются проклятым "людоедом" Асадом?
Срочно отправить всю эту коМанду болтунов на "Сирийский фронт"!
06.09.2017, 12:44
Дык

не с такими же.. В Сирии сейчас шииты-мусульмане режут суннитов-мусульман с активной помощью суннита Кадырова.. Зато Мьянма жжет все его обрезанные места... Доиграется, бедолага, найдутся правоверные..
06.09.2017, 11:30
Кирилл.

"И что теперь с того? Их веде полно, не секрет".
.
Коммент явно Путин писал!
)))
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