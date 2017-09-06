В Киеве за покраску стен разгромили магазин

Произошедшее на днях в центре Киева доказывает, что на Украине установлен кондовый нацистский режим в «лучших» тоталитарных традициях. ВИДЕО

Более трех лет продержались на фасаде здания по улице Грушевского, 4 в центре Киева «следы революции» - карикатурные трафаретные изображения Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, нацистский символ «вольфсангель» и известная в ультраправых кругах аббревиатура ACAB (оскорбление в адрес сотрудников органов правопорядка). Вся эта «красота» занимала собой стену магазина элитных интерьеров «Эмпориум» и вряд ли служила ему хорошей рекламой.

Так выглядели уничтоженные граффити. Фото: facebook.com/tetyana.vysotska.5

Нужно сказать, что в большинстве стран мира за подобное «искусство» «художников» обычно приговаривают к штрафам или обязательным работам. И уж точно никакая уважающая себя мировая столица не потерпела бы у себя в центре мазню, содержащую, помимо всего прочего, символику НСДАП и СС. В конце концов, «самоочистился» и фасад дома по улице Грушевского, 4.

И с этого начался грандиозный скандал.

Новость об исчезновении граффити с фасада магазина «Эмпориум» начала гулять по украинскому сегменту Интернета с легкой руки двух человек – сестры депутата Верховной Рады Надежды Савченко Веры и киевской журналистки Татьяны Высоцкой. Последняя была достаточно агрессивна и призвала «провести политинформацию» с хозяином «Эмпориума», что в переводе с укрореволюционного новояза обозначает расправу.

Фото: facebook.com/tetyana.vysotska

Призыв Высоцкой был услышан. На него слетелось целое сонмище патриотов Украины, открыто писавших в сети о том, что магазин должен сгореть.

Доброхоты вскоре вывалили в сеть и данные о владельце «Эмпориума». Им оказался архитектор Игорь Доценко. Последний, видимо, недооценил прыть своих патриотично настроенных соотечественников и попытался объяснить им, что подобные граффити нигде в мире искусством не считаются и никакой культурной ценности не представляют. Но не тут-то было! Слушать Доценко никто не пожелал.

Уже в тот же день несколько десятков человек с символикой «Правого сектора»*, «Национального корпуса» и других ультраправых организаций магазин попросту разгромили – закидали его камнями, исписали фасад краской из баллончиков и подожгли шины прямо под дверью злосчастного заведения торговли. Белокурая девушка (предположительно, продавец, находившаяся в это время в «Эмпориуме») вышла и попыталась оттащить пылающие шины, но ее саму закидали яйцами.

В происходящее предпочли не вмешиваться ни прохожие, ни находящиеся на месте происшествия сотрудники патрульной полиции.

Реакция на произошедшее со стороны руководства страны была очень «европейской». Орган, отвечающий на Украине за пропаганду ультраправых идей государственной властью, так называемый Институт национальной памяти, распространил заявление о том, что направил в правоохранительные структуры материалы для привлечения к ответственности владельцев «Эмпориума» за... разрушение памятника культуры.

О том, что хозяевам магазина грозит уголовная ответственность, заявил и вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. На своей странице в Твиттере он написал о том, что «уничтоженные граффити были частью музейной экспозиции Музея Майдана (несуществующего – Ред.)», а за уничтожение музейных экспонатов владельцам «Эмпориума», мол, придется ответить.

О том, что дело уже возбуждено, написал на своей странице в фейсбуке кум Порошенко, а по совместительству генпрокурор Украины Юрий Луценко. А руководство киевской прокуратуры пообещало вызвать хозяев магазина на допрос уже в ближайшее время...

После этого Игорь Доценко явно скис. Он вдруг заявил, что команды красить стену не давал и что все произошедшее – это одна большая провокация. Мол, вышел из машины, увидел, как какой-то мужчина сухой кистью имитирует покраску фасада, ничего не понял, а тут его и сфотографировала Вера Савченко...

Кроме того, Доценко буквально клялся всему Интернету в своем патриотизме и утверждал, что все три года заботливо ухаживал за пресловутыми граффити. Но ему почему-то не верили уже ни радикалы, ни люди, поддержавшие изначально закраску трафаретных картинок.

Фото: facebook.com

Сам магазин в это время уже закрывался. Из него в неизвестном направлении вывезли всю мебель. Чуть позже стало известно, что в помещении «Экспориума» может быть открыт «Музей Майдана».

Юристы и камня на камне не оставили от доводов радикалов и представителей украинской власти. Естественно, никаким памятником культуры пресловутые граффити не являлись. А попытки притянуть их за уши к так называемому памятнику истории местного значения «места боев 2014 года» выглядят просто комично.

Но закон, к сожалению, никакой силы на современной Украине не имеет. Ребята с кирпичами, коктейлями Молотова и шинами – сила куда более серьезная, чем любой из украинских кодексов и даже – чем сама Конституция Украины...

Что являлось памятниками культуры (в том числе и национального значения) и было внесено во все необходимые реестры – так это тысячи монументов советским деятелям и героям Великой Отечественной войны, снесенные нациствующими вандалами в 2014 году. Их создавали выдающиеся скульпторы Меркуров, Вронский, Лысенко, Манизер, Кербель, Кунцевич, Кузнецов и другие. Эти же скульпторы ваяли всемирно известные монументы в честь Тараса Шевченко и других знаменитых личностей, которыми гордится современная Украина.

Но пещерным дикарям своя наскальная живопись куда ближе и понятнее, чем какое-то там монументальное искусство.

Впрочем, государство, в котором кучка отморозков в центре его столицы посреди бела дня сжигает чужое имущество, а полиция, глядя на это, лишь посмеивается в сторонке, наверное, действительно не заслуживает большего, чем карикатурный трафарет и матюки на стенах. Как говорили идейные предки современных украинских патриотов 70 с лишним лет тому назад, «Каждому - свое».

Некоторые украинские журналисты, наблюдая за происходящим, грустно шутили и просили погромщиков передать привет инвесторам. Но так и остались не услышаны. Тем временем объем иностранных инвестиций в Украину за год упал в два раза...

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ