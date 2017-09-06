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Януковича обвинили в конституционном перевороте 2010 года

12:26 6.09.2017
Виктор Янукович. Фото с сайта wikipedia.org
Виктор Янукович. Фото с сайта wikipedia.org
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Генпрокуратура Украины обвинила экс-президента страны Виктора Януковича и экс-министра юстиции Александра Лавриновича в совершении конституционного переворота в 2010 году, сообщает «Интерфакс».

Януковича и Лавриновича подозревают во внесении изменений в украинскую конституцию без решения Верховной Рады.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, департамент специальных расследвоаний Генпрокуратуры расследует дело «конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства».

Речь идет о том, что в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вновь передав президенту часть утраченных полномочий. Данное решение ввело в действие Конституцию Украины 1996 года.

На Украине Виктора Януковича обвиняют в госизмене, посягательстве на терроториальную целостность Украины, ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 16:05
stalker

Насколько я понимаю в Украине с 2010 года до сих пор действует Контитуция 1996 года. Следовательно, нынешний президент Украины Порошенко пользуется теми же полномочиями что и предыдущий (Янукович). Что же он не выражает по этому поводу возмущение ? Или его все устраивает ? Тогда вообще из-за чего весь этот шум ? Только ради того, чтобы Януковича очернить и легитимность его свержения обосновать ?
06.09.2017, 15:37
Роман

Помойму последовательно. Они не из кармана повод достали.
Оранжевые партии изначально орали что расширение прав президента было проведено силой а не законом.
06.09.2017, 15:21
Патриот России

Весёлая страна Украина!
30 января 2017. Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании смены власти на Украине госпереворотом вступило в силу. "Вынесенное решение обжаловано не было, решение вступило в законную силу", – сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.
Теперь переворот не только в 2014, но и в 2010? Ни дня без переворота!!!
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