Януковича обвинили в конституционном перевороте 2010 года

Генпрокуратура Украины обвинила экс-президента страны Виктора Януковича и экс-министра юстиции Александра Лавриновича в совершении конституционного переворота в 2010 году, сообщает «Интерфакс».

Януковича и Лавриновича подозревают во внесении изменений в украинскую конституцию без решения Верховной Рады.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, департамент специальных расследвоаний Генпрокуратуры расследует дело «конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства».

Речь идет о том, что в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вновь передав президенту часть утраченных полномочий. Данное решение ввело в действие Конституцию Украины 1996 года.

На Украине Виктора Януковича обвиняют в госизмене, посягательстве на терроториальную целостность Украины, ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.