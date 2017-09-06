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Жительнице Испании не удалось доказать родство с Сальвадором Дали

19:49 6.09.2017
Сальвадор Дали. Фото Allan Warren с сайта wikipedia.org
Сальвадор Дали. Фото Allan Warren с сайта wikipedia.org
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Известный художник Сальвадор Дали не является отцом жительницы Испании Пилар Абель, утверждавшей обратное. Об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста останков живописца, пишет издание La Vanguardia.

Анализы проводились сразу двумя группами экспертов в Барселоне и Мадриде. Их результаты уже направлены в суд, который огласит официальное решение 18 сентября.

Абель уже на протяжении 10 лет пытается доказать свое родство с художником. Ранее она заявляла, что ее мать в середине 50-х годов прошлого века состояла в тайных отношениях с Дали. Забеременев, она рассталась с живописцем и вышла замуж за другого мужчину, который и стал официальным отцом ребенка.

В начале лета Абель добилась разрешения на эксгумацию останков Дали. Если бы результаты тестов подтвердили родство, Абель могла бы претендовать на фамилию художника и авторские права на его произведения.
 

Темы: Испания, Живопись в мире, Знаменитости и популярные персоны
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