Додон пообещал наказать военных за самовольную отлучку на Украину

Военнослужащие Молдавии могут лишиться своих званий за участие, вопреки запрету президента Игоря Додона, в многонациональных маневрах Rapid Trident-2017 на Украине.

Глава государства отдал приказ провести проверки в воинских частях на предмет наличия или отсутствия военнослужащих. По их итогам буду приняты меры, в том числе лишение званий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Молдавии Ивана Чебана.

Ранее стало известно, что правительство республики приняло постановление об участи молдавских военных в учениях на Украине. Додон отменил его своим указом. Однако согласно информации Минобороны, несколько десятков военнослужащих уже отправились на маневры.

