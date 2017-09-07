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Додон пообещал наказать военных за самовольную отлучку на Украину

20:45 7.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Военнослужащие Молдавии могут лишиться своих званий за участие, вопреки запрету президента Игоря Додона, в многонациональных маневрах Rapid Trident-2017 на Украине.

Глава государства отдал приказ провести проверки в воинских частях на предмет наличия или отсутствия военнослужащих. По их итогам буду приняты меры, в том числе лишение званий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Молдавии Ивана Чебана.

Ранее стало известно, что правительство республики приняло постановление об участи молдавских военных в учениях на Украине. Додон отменил его своим указом. Однако согласно информации Минобороны, несколько десятков военнослужащих уже отправились на маневры.
 

Темы: Молдавия, Украина, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2017, 21:06
Гость: Юляша

эту русофобскую срань нужно не наказывать,а судить и сажать .
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