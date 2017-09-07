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Госдеп построил стену между квартирами и офисами в генконсульстве России

10:21 7.09.2017
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Госдепартамент Соединенных Штатов объяснил, что за работы проводятся на территории российского генерального консульства в Сан-Франциско. По словам представителя американского ведомства, там возводят перегородку между жилым и офисным пространством. Об этом сообщает РИА "Новости".

В США отметили, что само консульство со 2 сентября закрыто, но живущим там россиянам дали месяц, чтобы покинуть свои квартиры. «Это требует от нас физически ограничить доступ к нежилым частям здания консульства», — добавили в Вашингтоне, заметив, что Москву об этом заранее предупредили.

Работы по возведению перегородки выполняли подрядчики, они проводились под контролем представителей Москвы. В Госдепе США заверили, что в отношении помещений генконсульства соблюдаются Венская конвенция и двусторонние соглашения.

МИД РФ в ответ назвал возведение перегородки «неизвестными работами» американских «силовых структур». В Москве подчеркнули, что «рейдеры» «уродуют дорогой паркет» и ведут работы без разрешения. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это беспределом.

США объявили, что намерены уравнять количество консульских представительств с Россией. В связи с этим было закрыто российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. В обеих странах осталось по три консульства.

Темы: США, Отношения России и США, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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07.09.2017, 15:00
Гость: кувалда

После возвращения здания, его останется только с землей сровнять.
07.09.2017, 14:35
Гость: Алекс

Они бы ещё построили стену (хохлы подскажут), между Россией и штатами.
07.09.2017, 14:13
Гость: полухохол у

понимаем...когда сидишь в ж..е,всегда раздражают успешные умные люди,а тем более женщины!
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