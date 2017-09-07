Тотальная украинизация и деградация: Рада реформирует систему образования

Миллионы украинцев не смогут учить своих детей на родном языке



Фото с сайта rusvesna.su

Депутаты Верховной Рады объявили старт реформе образования. В первый пленарный день новой сессии парламентарии приняли закон, которым дан ход реформе.

Документ уже поддержал президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев - компетентных, патриотических, открытых к миру.

Внедрение большей части положений этой реформы намечено на 1 сентября 2018 года.

Что же ждет украинское образование?

1. Миллионы украинцев не смогут учить своих детей на родном языке

До сих пор в Украине существовало множество школ с обучением на русском языке, а также на других языках нацменьшинств - венгерском, румынском и других.

Наличие русскоязычного образования (хотя число русских школ постепенно сокращалось) было одним из главных аргументов в пользу того тезиса, что Украина уважает права русскоязычного населения, воспринимая их как полноценных граждан государства.

Теперь это все в прошлом.

Закон вводит фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского.

Во втором чтении в законе была принята следущая норма: с 2018 года только в младшей школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств ликвидируется. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят. То есть с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным.

«На первом уровне изучается украинский язык и могут изучаться дисциплины на языках нацменьшинств. С 5 класса все дисициплины изучаются на украинском языке и может изучаться язык нацменьшинств. Школ нацменьшинств нет, только классы», - прокомментировала новации депутат от Народного фронта Виктория Сюмар.

Небольшие поблажки законом предусмотрены лишь для представителей «коренных народов» (им позволят иметь отдельные классы), а также для английского языка и языков Евросоюза, на которых можно будет преподавать в школах «один или несколько предметов» (видимо, небольшая уступка для венгров и румын).

Но русскоязычное образование исчезнет полностью.

Блогер и активный участник подготовки данного проекта Тарас Шамайда на своей странице в Facebook собирает восторженные отзывы об этой идее.

Стоит отдельно отметить, что понятие «коренные народы» нигде четко не прописывается. При этом сами авторы проекта относят к «коренным народам» крымских татар, крымчаков, караимов и гагаузов.

В оппозиции языковые новации жестко критикуют.

«Когда в средних классах на родном языке можно преподавать только два урока в день, а в старших классах средней школы ни одного нельзя преподавать на родном языке, то это не европейский путь. Тот язык, который является для детей родным, практически будет запрещен для выпускников средних школ, потому что в старших классах он просто не будет изучаться», - говорит народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул.

Эксперты отмечают, что лишение русскоязчных граждан права на образование на своем родном языке будет иметь серьезные политические последствия, усиливая раскол в обществе.

«Процент недовольных действиями власти вырастет, и запрос на полную перезагрузку власти и на смену курса страны дойдет до критической точки, - считает политолог Андрей Золотарев. - Уже с 1 сентября родители увидят, что повсеместно закрываются русские школы и старшие классы переводят на украинский язык. И это в юго-восточных регионах может вызвать взрывной эффект. Тем более, не нужно забывать, что как раз в сентябре 2018 года де-факто начнется кампания по выборам президента».

2. Введение 12-летнего обучения в школах

Второй самой обсуждаемой новацией нового проекта стало введение 12-летнего образования в школах. Уже в 2018 году шестилетки и семилетки, которые придут в первые классы, будут учиться 12 лет в школе.

Эта новация также породила бурное обсуждение в сессионном зале.

«Реально на сегодняшний день нет предпосылок для того, чтобы увеличивать на год срок пребывания обучения в средней школе. Авторы ссылаются на западный опыт, но даже в европейских странах в одних странах дети учатся 12 лет, в других - 11. В Чехии учатся 11 лет, во Франции школу заканчивают в 16–17 лет и эти страны достаточно успешно готовят свои кадры. Я знаю, что многие из коллег посетили районные, областные конференции учителей, участвовавших в торжественных линейках, общались и с родителями, и учителями. Скажите, кто у вас просил поддерживать увеличение учебы до 12 лет? Давайте не делать из школы брачное агентство, давайте дадим возможность детям продолжить профессиональное обучение после 11 лет в школе», - призывал коллег по парламенту депутат от Радикальной партии Игорь Попов, но голосов для сохранения в школах 11-летки не хватило.

Министр образования Лилия Гриневич, в свою очередь, перевод школ на 12-летнее образование пояснила тем, что по итогу реформы последние 3 года в школе будут профильными - ученики смогут сделать упор на тех предметах, которые им понадобятся в вузах. Но если продолжительность учебы в школе увеличится на 1 год, то на бакалавра в вузах необходимо будет учиться на год меньше - не 4 года, а 3.

Впрочем, противники данной новации говорят, что зачастую даже выпускники школ плохо понимают, кем они хотят стать в будущем. А теперь такой выбор придется делать на 3 года раньше - в 14–15 лет.

Во-вторых, семилетки, которые проучатся в школах по 12 лет, действительно, станут выпускниками в 19. Многие родители уже сейчас горько вздыхают, что свадьбы и рождение внуков будут праздновать прямо в школе.

Также многие пользователи соцсетей недоумевают, почему в условиях тяжелого социально-экономического положения государства, сотням тысяч людей будут продлевать «школьную» жизнь.

3. Реформа потребует 87 миллиардов гривен, которых нет

Впрочем, многие из новаций, предусмотренных законопроектом, могут остаться на бумаге. Причина банальна - на них нет денег.

Еще летом вокруг реформы разразился финансовый скандал. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал реформу образования слишком затратной для государства, подсчитав, что она обойдется налогоплательщикам в 87 млрд грн.

Глава Минфина Александр Данилюк призвал Верховную не поддерживать проект, заявив, что на его реализацию средств в бюджете нет и не будет.

Министр Лилия Гриневич на это отвечает, что стоимость реформы разделена на долгие годы, и самыми затратами окажутся 2029–2030 годы, когда будущие первоклашки будут заканчивать 12-й класс.

4. Повышение зарплат одних учителей компенсируют увольнением других

Между тем, средства придется выделять уже в ближайшем будущем - педработникам обещают повышение зарплат.

Законопроект предусматривает поэтапное повышение должностного оклада педагогогов до трех минимальных заработных плат до 2023 года (по сегодняшним меркам это 9600 гривен). При этом оклад педработника каждой следующей квалификационной категории будет повышаться не менее, чем на 10%.

Также педагогическим и научно-педагогическим работникам устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет в размерах: более трех лет - 10%; свыше 10 лет - 20%; свыше 20 лет - 30% должностного оклада. Еще по 20% докинут учителям, которые прошли сертификацию. Минимальную зарплату для учителей планируется установить на уровне 6400 гривен.

Еще недавно сама министр заявляла, что в Украине в среднем учитель высшей категории получал 6,5 тысяч гривен. А уже со следующего года зарплата такого педагога вырастет в 2 раза.

Но, повторимся, пока у правительства нет понимания, откуда эти деньги взять. В оппозиции полагают, что проблема будет решена за счет сокращения числа учителей.

«Эксперты уже подсчитали, что около 2/3 учителей просто могут лишиться работы», - говорит Александр Вилкул.

5. Вместо 22 предметов в школе будут изучать 9

Массовое сокращение учителей действительно может начаться из-за повсеместного внедрения «интеграции предметов». Что означает сокращение их количества.

Уменьшение обязательных предметов с 22 до 9 произойдет из-за того, что вместо физики, химии, биологии, географии и астрономии будут создаваться интеграционные курсы «природа и человек», «человек и мир». Языки и литературы сольются в предмет «словесность», а алгебра и геометрия вернутся в общий курс математики.

На данный момент учителей, подготовленных по таким универсальным предметам, в стране нет. Но идеологи реформы обещают массовое переучивание. Хотя, по логике вещей, для преподавания 9 предметов нужно явно меньше педагогов, чем для преподавания 22-х.

Еще весной в Национальной академии наук критиковали идею Минобразования по объединению естественных дисциплин в один предмет, заявляя, что это приведет к дальнейшему падению общего интеллектуального уровня выпускников, уменьшению потребности в учителях по данным предметам, а в дальнейшем - к массовым увольнениям школьных учителей естественных дисциплин.

Эксперт в сфере образования Андрей Черных также считает, что количество научно-педагогических работников будет снижаться.

«Есть большой риск сокращения учителей, которые читали свои «отдельные предметы», - говорит он.

6. Строптивых директоров приструнят контрактами

Одно из важных новшеств - это внедрение механизма найма учителей на работу по контракту. Директорам школ разрешат занимать эту должность не более 6 лет. Сами педагоги говорят о том, что подпадут в полную зависимость от тех, кто будет визировать эти контракты. Директор одной из киевских специализированных школ предрекает массовое неподписания контрактов со строптивыми и слишком принципиальными, с точки зрения чиновников, директорами.

«Больше 10 лет я отстаиваю территорию нашей школы, на которую положили глаза недобросовестные застройщики. У нас школа старая, сюда регулярно приходят из районо и РГА с уговорами снести старое здание и построить на его месте новое. Но всем ясно, что после сноса старой школы, здесь новой школы не будет. Это лакомое место для того, чтобы застроить эту территорию многоэтажками. Я не иду на такие уступки, значит, завтра запросто назначат другого директора, который подпишет все, что надо», - говорит директор спецшколы.

7. Репетиторство поставят на поток

Законопроект фактически легализовал репетиторство для школьных учителей. Документ позволяет учителям, или любым лицам, которые зарегистрируются как ФОПы, заниматься преподавательской деятельностью.

В принципе, ни для кого не секрет, что большинство учителей занимались репетиторством с учениками. Теперь такую деятельность хотят вывести из тени, а репетиторов вынудить платить налоги.

8. Школьникам в селах придется ездить по 50 километров

Законопроект открывает дорогу для дальнейшего сокращения числа школ в сельской местности.

Этот процесс идет уже сейчас в виде создания так называемых опорных школ. То есть, когда остается всего одна школа на всю объединенную общину.

Если на 1 сентября 2014 в Украине было 17 600 школ, на 1 сентября 2016 - 16 900 школ, то к этому учебному году осталось всего 16 566.

Во время рассмотрения проекта депутаты призывали коллег поддержать решение, чтобы опорная школа находилась не дальше, чем 15 километров от сел, где проживает ученик. В итоговом проекте речь идет о 50 километрах.

9. Профтехобразование скинут на местные бюджеты

Без поддержки осталась и норма о сохранении бюджетного финансирования профтехобразования. ПТУ скинули на местные бюджеты.

«В соответствии с программой децентрализации, ПТУ полностью переходят на баланс местных общин, которые физически не смогут обеспечить их существование. В ближайшей перспективе негде будет получать квалифицированную рабочую профессию», - полагает депутат-мажоритарщик Владимир Пилипенко.

10. За крамолу в школах - криминал

Интересно, что принимая в целом весь текст законопроекта, депутаты утвердили и одну поправку, которая не была отдельно проголосована в сессионном зале. Речь идет о поправке 814, которая дает право начать административное преследование педагогов, которые будут уничижительно отзываться об украинских символах или самом государстве. Данную поправку внес депутат от БПП Олег Мусий.

«Если мы оставим в моей формулировке, то тогда мы вынуждены будем внести соответствующие предложения в законы о труде и об административных правонарушениях. Если этой нормы не будет, то скажут, и ничем не предусмотрено, и вообще пусть дальше учителя сепаратисты преподают "русский мир" в наших школах. Мало того, даже нельзя их оштрафовать за любые нарушения», - призывал коллег по парламенту поддержать его поправку Мусий.

Один из авторов проекта, Александр Спиваковский, заявляет, что поправка касается того, что «педагогические работники, которые порочат Украину, порочат атрибуты ее, Государственный Гимн и т. д., не могут работать в системе образования».

Несмотря на то, что окончательный ее текст никто не видел, поправка была проголосована автоматически, вместе со всем текстом законопроекта.