В интернете предложили переименовать ураган «Ирма»

В Сети опубликована петиция, авторы которой предлагают переименовать ураган «Ирма» в Атлантике в «Иванку» - в честь дочери президента США Дональда Трампа.

Петиция размещена на ресурсе Petition Site. В ней отмечается, что американский лидер больше озабочен прогрессом, нежели климатическими изменениями на планете. Его дочь Иванка Трамп, ранее обещавшая повлиять на главу государства в этом вопросе, это обещание не сдержала и покойно относится к бездействию администрации США.

Авторы петиции считают ее причастной к разрушению, причиненному ураганом «Харви». По их мнению, причина стихийного бедствия кроется именно в политики Трампа и его команды по климатическим вопросам.

«Нам нужно оказать давление на членов администрации Трампа, чтобы реально отстоять здоровье и безопасность нашего мира и следующих поколений», - говорится в тексте петиции. К настоящему моменту документ подписали более шести тысяч человек.

Урагану «Ирма» присвоена максимальная категория – пятая. Он считается самым мощным в Атлантике за последние 10 лет.

