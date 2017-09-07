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В интернете предложили переименовать ураган «Ирма»

19:45 7.09.2017
Иванка Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
Иванка Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
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В Сети опубликована петиция, авторы которой предлагают переименовать ураган «Ирма» в Атлантике в «Иванку» - в честь дочери президента США Дональда Трампа.

Петиция размещена на ресурсе Petition Site. В ней отмечается, что американский лидер больше озабочен прогрессом, нежели климатическими изменениями на планете. Его дочь Иванка Трамп, ранее обещавшая повлиять на главу государства в этом вопросе, это обещание не сдержала и покойно относится к бездействию администрации США.

Авторы петиции считают ее причастной к разрушению, причиненному ураганом «Харви». По их мнению, причина стихийного бедствия кроется именно в политики Трампа и его команды по климатическим вопросам.

«Нам нужно оказать давление на членов администрации Трампа, чтобы реально отстоять здоровье и безопасность нашего мира и следующих поколений», - говорится в тексте петиции. К настоящему моменту документ подписали более шести тысяч человек.

Урагану «Ирма» присвоена максимальная категория – пятая. Он считается самым мощным в Атлантике за последние 10 лет.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Изменение климата и последствия этих изменений, Угрожающие погодные условия и их прогноз, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2017, 20:39
Гость: O.

Предлагаю назвать этот ураган, летящий на Штаты, красивым женским именем "Игила".
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