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Порошенко заявил о риске утраты Украиной государственности‍

12:06 7.09.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Украина может потерять государственность, если не завершит все реформы. Об этом, как сообщает РИА "Новости", 7 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту.

"Но это пессимистический сценарий, я не верю в него и не допущу", — сказал он. По словам украинского лидера, нужно "дать второе дыхание борьбе с коррупцией".

Этой осенью Верховная Рада планирует принять сразу пять реформ: образовательную, медицинскую, судебную, пенсионную и парламентскую. Спикер парламента Украины Андрей Парубий также заявил, что все реформы будут «детально» рассматриваться украинскими депутатами.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2017, 16:08
Гость: Факт

Порошенко может потерять должность этой осенью.)
07.09.2017, 16:01
Гость: Задним умом крепок

Начал прикидывать вероятность того, что случилось 3,5 года назад...
07.09.2017, 14:44
Гость: Бтр

Золотые слова, петро оляксиивеч.
Все комментарии (11)
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