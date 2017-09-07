Порошенко заявил о риске утраты Украиной государственности‍

Украина может потерять государственность, если не завершит все реформы. Об этом, как сообщает РИА "Новости", 7 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту.

"Но это пессимистический сценарий, я не верю в него и не допущу", — сказал он. По словам украинского лидера, нужно "дать второе дыхание борьбе с коррупцией".

Этой осенью Верховная Рада планирует принять сразу пять реформ: образовательную, медицинскую, судебную, пенсионную и парламентскую. Спикер парламента Украины Андрей Парубий также заявил, что все реформы будут «детально» рассматриваться украинскими депутатами.