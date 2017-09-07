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Порошенко назвал Россию главной военной угрозой Украины

11:55 7.09.2017
Петр Порошенко. Фото Вадима Чуприна/wikipedia.org
Петр Порошенко. Фото Вадима Чуприна/wikipedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия представляет главную военную угрозу для страны, пишет «Интерфакс».

По словам Порошенко, «доказательств подготовки России к наступательной войне континентального масштаба — все больше». В качестве примера он привел российско-белорусские учения «Запад-2017».

Глава Украины считает, что «под видом стратегических командно-штабных учений» Россия создает новые ударные группировки войск для «вторжения» на территорию страны.

«Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам. И никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию», - заявил Порошенко.

Он также отметил, что пока «нет никаких признаков» того, что Москва отступит из Донбасса или уйдет из Крыма. Порошенко заявил, что освобождение Донбасса и прекращение военной операции в 2014 году стало невозможным исключительно из-за «российской интервенции».

По его словам в 2014 году Украине удалось вернуть большую часть Донбасса под суверенитет Украины, но только «прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений» остановила этот процесс. 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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07.09.2017, 12:47
Как трудно жЫть без Бэнтли

Петро Порошенко заявил: - "Россия представляет главную военную угрозу для страны"

Таки, да! Именно поэтому у агрессора живут так много его сограждан. От мудрой Петрухиной политическо-экономической мудрости прячутся. Просто дИвный през Пэтро Ляксеич. Херою Пэтро Ляксеичу многие летА и пэрсональная сковорода с гвоздём в царстве Аида.
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