ВВС Израиля нанесли удар по позициям армии Сирии

Авиация Израиля нанесла удары по позициям правительственных войск Сирии. В результате атаки погибли двое военных. Об этом сообщает Reuters.

"Израильские самолеты выпустили с территории Ливана несколько ракет по нашей военной позиции рядом с городом Масьяф в провинции Хама, - указывается в заявлении. - В результате был нанесен материальный урон и погибли два бойца". Сирия предупредила Израиль об «опасных последствиях таких враждебных действий, нарушающих безопасность и стабильность в регионе».

Представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать информацию об ударе по Сирии. В вооруженных силах страны подчеркнули, что не комментируют вопросы, связанные с текущими операциями.

Кроме того, Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщает, что израильские удары были нанесены по научно-исследовательскому центру. Он находится под санкциями США как организация, связанная с сирийским химическим оружием.