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ВВС Израиля нанесли удар по позициям армии Сирии

11:20 7.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Сирийский кризис

Авиация Израиля нанесла удары по позициям правительственных войск Сирии. В результате атаки погибли двое военных. Об этом сообщает Reuters.

"Израильские самолеты выпустили с территории Ливана несколько ракет по нашей военной позиции рядом с городом Масьяф в провинции Хама, - указывается в заявлении. - В результате был нанесен материальный урон и погибли два бойца". Сирия предупредила Израиль об «опасных последствиях таких враждебных действий, нарушающих безопасность и стабильность в регионе».

Представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать информацию об ударе по Сирии. В вооруженных силах страны подчеркнули, что не комментируют вопросы, связанные с текущими операциями.

Кроме того, Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщает, что израильские удары были нанесены по научно-исследовательскому центру. Он находится под санкциями США как организация, связанная с сирийским химическим оружием.

Темы: Израиль, Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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07.09.2017, 16:26
Хоть эткефлев пусть получит

Пусть переживает за своих друзей.
Путин попросил, Нетаньяу сделал.
Взаимопомощь называется.
07.09.2017, 15:46
Елена

В Сирии давно нет химоружия, очнись, дружок!
07.09.2017, 15:42
мнение офицера "Мосада" в отставке Исраэля Лави

....что удар по объекту в Масьяфе был нанесен через 10 лет после того, как израильские ВВС уничтожили в Сирии строившийся ядерный реактор.
...10 лет назад была другая геополитическая ситуация...

"Еще несколько лет назад Россия не сидела в Латакии, Тартусе и Хмеймим.

Сейчас там все кишит русскими, и очевидно, что израильтяне не могли совершить такую операцию, не предупредив русских. Поэтому, когда Нетаниягу недавно встречался с Путиным, было очевидно, что нужно чего-то ждать", – сказал Лави.

"Нетаниягу правильно себя вел, когда говорил, что Иран строит в Ливане и Сирии заводы по производству ракет. ...в Сирии Иран действительно очень активен, и Нетаниягу не зря заявил всему миру, что существует проблема и что Израиль не будет бездействовать"

"Израиль показал, что русские не мешают нам охранять свои интересы и бороться с Ираном", – подчеркнул Исраэль Лави
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