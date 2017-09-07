СМИ будут пристально наблюдать за учениями «Запад-2017»

Освещать совместные военные учения Белоруссии и РФ «Запад-2017» будут сотни иностранных журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«В настоящее время нами обрабатывается беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации – около 270», - цитирует его РИА «Новости». По словам представителя ведомства, заявки подали информагенства, телеканалы, издания множества стран, как соседствующих с Белоруссией, так и весьма отдаленных от нее.

Мирончик заверил, что МИД и Минобороны страны постараются оказать им максимальную помощь в освещении маневров. Для них будут организовываться регулярные брифинги, трансляции, журналистов снабдят пресс-релизами и видеоматериалами.

Учения стартуют 14 сентября и продлятся до 20-го. Они будут проходить как на белорусских, так и на российских полигонах. Ранее Польша, Украина и ряд других стран выражали опасения по поводу учений, считая их свидетельством растущей агрессии России.

