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СМИ будут пристально наблюдать за учениями «Запад-2017»

20:00 7.09.2017
Фото с сайта americanmediad.com
Фото с сайта americanmediad.com
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Освещать совместные военные учения Белоруссии и РФ «Запад-2017» будут сотни иностранных журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«В настоящее время нами обрабатывается беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации – около 270», - цитирует его РИА «Новости». По словам представителя ведомства, заявки подали информагенства, телеканалы, издания множества стран, как соседствующих с Белоруссией, так и весьма отдаленных от нее.

Мирончик заверил, что МИД и Минобороны страны постараются оказать им максимальную помощь в освещении маневров. Для них будут организовываться регулярные брифинги, трансляции, журналистов снабдят пресс-релизами и видеоматериалами.

Учения стартуют 14 сентября и продлятся до 20-го. Они будут проходить как на белорусских, так и на российских полигонах. Ранее Польша, Украина и ряд других стран выражали опасения по поводу учений, считая их свидетельством растущей агрессии России.
 

Темы: Россия, Белоруссия, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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