Южная Корея предложила России навести девять мостов сотрудничества

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил России навести девять мостов сотрудничества, в том числе в сфере энергетики и использования Северного морского пути.

Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 7 сентября.

«Девять мостов означает мост газа, железной дороги, Северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества», — уточнил южнокорейский лидер. Он отметил, что «сотрудничество в области судостроения и морской логистики может стать новой моделью российско-корейских экономических связей, что изменит карту международного морского сообщения».

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что во время работы на посту президента хочет «сделать российско-корейские отношения более близкими и более тесными».

Глава государства также считает, что «в перспективе улучшение межкорейских отношений приведет к соединению газовых трубопроводов между нашими странами через Северную Корею».

Президент Южной Кореи рассказал, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать форум по межрегиональному сотрудничеству. По его словам, он станет хорошей площадкой для практического сотрудничества и активизации контактов в том числе между представителями малого и среднего бизнеса.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие Владимир Путин, в числе гостей - премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.