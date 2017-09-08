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Жертвами землетрясения в Мексике стали более 30 человек

19:07 8.09.2017
Фото с сайта obozrevatel.com
Фото с сайта obozrevatel.com
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В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли 32 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Наибольшее число жертв пришлось на долю штата Оахака – 23 человека. Еще семь человек погибли в штате Чьяпас и двое – в штате Тобаско. Количество пострадавших пока не называется.

Землетрясение произошло сегодня утром. Его магнитуда составила 8,2. Отмечается, что столь сильного землетрясение здесь не было уже около ста лет. Его эпицентр находился в 137 километрах к юго-западу от города Тонала, а очаг залегал на глубине 58 километров.

Местные власти отмечают, что подземными толчками разрушен множество зданий. Для точной оценки причиненного стихией ущерба потребуется время.
 

Темы: Мексика, Крупные землетрясения и их последствия, Стихийные бедствия
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