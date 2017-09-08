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Захарова указала на возможную причину проблем в отношениях с США

13:54 8.09.2017
Фото с сайта mid.ru
Фото с сайта mid.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила отсутствие единой целостной повестки у руководства США в отношении России, комментируя ситуацию вокруг участия ФБР в обысках в зданиях дипломатических представительств России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На этой неделе было сказано немало об обысках, которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. Кстати говоря, возможно и в этом кроется проблема: возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с Россией и, возможно, что мы слышим на брифингах, это вполне искренние заявления, но возможно речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении России. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим, в том числе, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР», — сказала она.

Она отметила, что действия американской стороны в отношении российской дипсобственности по сути можно назвать рейдерским захватом.  В то же время она не исключила, что, возможно, ФБР готовит провокацию против России. Она отметила, что остающиеся в российском диппредставительстве сотрудники спецслужб могут "подбросить в здание компрометирующие материалы, а потом их каким-то образом найти".

«Потому что то, что они сейчас делают, - мы не имеем об этом ни малейшего представления. Загружена специальная аппаратура, техника, производятся какие-то работы. Об этом, естественно, никто никого не информирует», - подчеркнула дипломат.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 21:13
Юрий СПб

Мы президента США избрали, теперь конгресс переизберём: так и передай своим хозяевам, пусть понервничают и попукают, это у них здорово получается.
08.09.2017, 20:40
Гость

"подбросить в здание компрометирующие материалы, а потом их каким-то образом найти" - а что вам это мешает сделать, вместо того, чтобы вопить на весь мир о "жестокой несправедливости"? Не скажу, что я скандальный человек, но когда покушаются на важные для меня вещи, я действую автоматически. И народ сразу начинает понимать, что не стоит связываться. Нет, меня они конечно же пытаются убедить типа "будь проще, и к тебе потянуться люди", только все дело в том, что мои интересы важнее для меня, чем мнение 7 миллиардов людей обо мне. Поэтому я все равно не уступлю, чтобы обо мне не думали, разве что меня заинтересуют настолько, что от такого предложения я просто не смогу отказаться. В противном случае все эти "сопли" со стороны окружающих мне совершенно до лампочки...
08.09.2017, 20:10
Вот-вот

И начинать надо с санкций в отношении США. Задавить их санкциями, понимаешь, а не ныть и не жаловаться, как несправедливо обидели Россию.Супердержава должна достойно отвечать на обиды, а не жаловаться.
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