Захарова указала на возможную причину проблем в отношениях с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила отсутствие единой целостной повестки у руководства США в отношении России, комментируя ситуацию вокруг участия ФБР в обысках в зданиях дипломатических представительств России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На этой неделе было сказано немало об обысках, которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. Кстати говоря, возможно и в этом кроется проблема: возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с Россией и, возможно, что мы слышим на брифингах, это вполне искренние заявления, но возможно речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении России. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим, в том числе, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР», — сказала она.

Она отметила, что действия американской стороны в отношении российской дипсобственности по сути можно назвать рейдерским захватом. В то же время она не исключила, что, возможно, ФБР готовит провокацию против России. Она отметила, что остающиеся в российском диппредставительстве сотрудники спецслужб могут "подбросить в здание компрометирующие материалы, а потом их каким-то образом найти".

«Потому что то, что они сейчас делают, - мы не имеем об этом ни малейшего представления. Загружена специальная аппаратура, техника, производятся какие-то работы. Об этом, естественно, никто никого не информирует», - подчеркнула дипломат.