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В Киеве взорвали воевавшего на Донбассе боевика

21:23 8.09.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Противостояние на Украине

В центре Киева убит гражданин Грузии Тимур Махаури, воевавший на Донбассе в составе добровольческого батальона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Украины и местные СМИ.

Инцидент произошел около Бессарабской площади. Автомобиль, в котором ехал Махаури с женой и ребенком, взорвался в результате срабатывания заложенной в него бомбы. Махаури был убит, женщина получила тяжелое ранение, а ребенок не пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По одним данным, Махаури воевал на Донбассе в составе так называемого чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, по другим – в батальоне имени Джохара Дудаева. Кроме того, он был достаточно известен в криминальных кругах.

Ранее он задерживался на Украине и привлекался к уголовной ответственности, но пошел на сделку со следствием и отделался условным наказанием.
 

Темы: Киев, Украина, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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09.09.2017, 07:13
ликбез

Из сообщения пресс-службы СБУ в Facebook:
"На погибшего во время взрыва в центре Киева Али Тамаева (никнейм "Тимур Махаури") давно охотились спецслужбы РФ и Чеченской республики. На него было совершено три покушения, в т.ч. в Тбилиси путем подрыва взрывного устройства в подъезде жилого дома".
"Принимал участие в боевых действиях в Дагестане, в грузино-российской войне на стороне Грузии. Был личным врагом Рамзана Кадырова".
"Поддерживал дружеские отношения с теми, кто принимал участие в боевых действиях в районе проведения АТО".
P.S. Судя по его имени и фамилии, он скорее чеченец, а не грузин.
09.09.2017, 06:59
Спиридон

Val-это типа автомат специальный 6П30?
09.09.2017, 06:58
сочувствующий

Гонгадзе (убит), Саакашвили (выгнали), теперь этот.. Невезёт грузинам на Украине..
А началось, между прочим, с Хрущева в вышиванке, который и Берию ликвидировал и И.В.Сталина( Джугошвили) на долгие десятилетия превратил в абсолютно отрицательного персонажа советской истории.
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