В Киеве взорвали воевавшего на Донбассе боевика

В центре Киева убит гражданин Грузии Тимур Махаури, воевавший на Донбассе в составе добровольческого батальона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Украины и местные СМИ.

Инцидент произошел около Бессарабской площади. Автомобиль, в котором ехал Махаури с женой и ребенком, взорвался в результате срабатывания заложенной в него бомбы. Махаури был убит, женщина получила тяжелое ранение, а ребенок не пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По одним данным, Махаури воевал на Донбассе в составе так называемого чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, по другим – в батальоне имени Джохара Дудаева. Кроме того, он был достаточно известен в криминальных кругах.

Ранее он задерживался на Украине и привлекался к уголовной ответственности, но пошел на сделку со следствием и отделался условным наказанием.

