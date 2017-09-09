Шенген в погонах: создаст ли Евросоюз собственную армию

Глава оборонного ведомства Литвы предложил создать «военный Шенген» — упростить процедуру перемещения вооружённых сил по территории ЕС

Кроме того, Брюссель планирует учредить Европейский оборонный фонд и наладить постоянное структурированное сотрудничество стран ЕС в оборонной сфере.

Однако, по мнению экспертов, в итоге Вашингтон заставит все милитаризированные структуры ЕС перейти под контроль НАТО. RT разбирался в деталях американо-европейских военно-политических взаимоотношений.

Брюсселю предложили снять пограничные барьеры для переброски военных по территории Европейского союза. С таким призывом к руководству ЕС обратился литовский министр обороны Раймундас Кароблис. В Литве считают, что идею создания военной Шенгенской зоны поддержат многие государства — члены ЕС. Ранее с похожим предложением выступил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, он предложил открыть европейские границы для сил НАТО.

«Проект военного Шенгена включает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру», — заявил глава военного ведомства Литвы на встрече министров обороны Евросоюза в Таллине.

Участники саммита обсудили также перспективы учреждения Европейского оборонного фонда и создание европейской программы Постоянного структурного сотрудничества в оборонной сфере — PESCO.

Милитаризация ЕС

Решение о запуске общеевропейского оборонного фонда было принято Брюсселем в июне 2017 года. Как заявила тогда глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини, Европейский оборонный фонд не будет дублировать функции НАТО.

«Это очень амбициозный вклад для усиления обороны совместно с той работой, которую мы делаем с НАТО», — подчеркнула Могерини.

Формирование общего оборонного фонда было заложено в плане по обороне и безопасности, утверждённом Советом ЕС в конце 2016 года. Запланированный ежегодный объём финансирования фонда составит начиная с 2020 года €5,5 млрд.

Финансирование будет направляться на совместные инновационные разработки в оборонной сфере. Также страны — участницы ЕС смогут привлекать средства фонда для совместной закупки новейшей военной техники. Ставка делается на развитие европейского оборонно-промышленного комплекса — поддержку будут оказывать только тем проектам, в которые вовлечено не менее трёх европейских компаний.

Также до конца текущего года Евросоюз рассчитывает запустить постоянное структурированное сотрудничество PESCO в оборонной сфере. По словам Могерини, до конца сентября страны — участницы ЕС уточнят перечень обязательств и совместных проектов в рамках PESCO. Затем общее уведомление о заинтересованности в сотрудничестве будет направлено в Совет ЕС и дипломатическое ведомство союза.

«Я думаю, это может быть сделано в течение месяца, к середине октября», — пояснила Федерика Могерини.

После этого будет дан старт переговорам о формальном запуске сотрудничества. Предполагается, что работа будет завершена к концу текущего года. Создание PESCO предусмотрено Договором о функционировании Европейского союза. Государства, присоединяющиеся к соглашению, должны соответствовать определённым критериям и брать на себя обязательства в оборонной сфере.

Следует отметить, что идея создания общеевропейской системы безопасности возникла задолго до основания Евросоюза. Например, в 1952 году шесть западноевропейских стран (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург) подписали договор о создании Европейского оборонительного сообщества. Впрочем, соглашение так и не вступило в силу.

Более счастливая судьба была у Западноевропейского союза (ЗЕС). Основанная в 1948 году организация включала 28 европейских стран, союз просуществовал до 2011 года. Впрочем, в годы холодной войны функции Западноевропейского союза были практически полностью замещены НАТО.

Тихий саботаж

Евросоюз предпочитает перекладывать обязанности по финансированию Североатлантического альянса преимущественно на плечи Вашингтона. В среднем вклад США достигает 75% бюджета НАТО, это положение не может не раздражать Белый дом. Скупость европейских партнёров не раз становилась предметом критики со стороны Дональда Трампа.

Вашингтон регулярно обращается к странам-участницам ЕС с призывом поднять военные расходы до 2% ВВП. Однако европейцы предпочитают игнорировать требования Белого дома. Новая администрация США попыталась усилить давление на Брюссель.

В феврале 2017 года глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США могут сократить свои обязательства перед ЕС, если европейские партнёры не нарастят свой вклад в НАТО. Брюссель жёстко парировал этот выпад.

«Я очень против того, чтобы мы позволили себя запугать», — заявил тогда председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Американская сторона недооценивает вклад ЕС, считают в Брюсселе.

«Если совокупно посчитать, что Европа делает в области обороны, плюс помощь развивающимся странам, плюс гуманитарная помощь, сравнение с США будет выглядеть уже совсем иначе», — подчеркнул Юнкер.

Только четыре страны — участницы НАТО, за исключением США, вкладывают в оборону 2% национального ВВП — это Греция, Великобритания, Польша и Эстония.

Военный бюджет Германии, к примеру, составил в 2016 году 1,15% ВВП, Франция рассчитывает довести свои траты на оборону до 2% ВВП лишь к 2025 году. Италия на фоне продолжающегося экономического кризиса в 2015 году сократила свой военный бюджет до 1% ВВП. Одновременно продолжают развиваться совместные европейские проекты в оборонной сфере.

С предложением создать в ЕС собственные вооружённые силы ещё в начале 2015 года выступил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Чиновник мотивировал свою инициативу необходимостью «убедительно реагировать» на угрозы, включая «российскую агрессию».

В сентябре 2016 года министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен представили проект реформирования европейской оборонной политики. В частности, предлагалось сформировать единое командование военно-медицинскими структурами, а также совместный транспортно-логистический центр.

Всё под контролем

Однако в плане по имплементации новой стратегии политики безопасности и обороны, согласованном главами МИД стран ЕС осенью 2016 года, идея единой армии была отвергнута.

«Одобренный план не предполагает евроармию, новый штаб или территориальную оборону», — заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она пояснила, что задачи коллективной обороны входят в компетенцию НАТО или отдельных правительств.

При этом возможности ЕС для реализации совместных оборонных проектов расширятся после того, как союз покинет Великобритания. Будучи верным союзником Вашингтона, Лондон активно критиковал инициативы, касающиеся внедрения европейской системы безопасности. По мнению британских властей, это создало бы конкуренцию НАТО, а также помешало бы отдельным европейским странам распоряжаться собственными армиями.

По мнению экспертов, главная задача Вашингтона — не выпустить из-под контроля командование европейской обороной. Поэтому инициатива по формированию независимого штабного командования армии ЕС оказалась заблокирована.

«Идея создания европейской армии противоречит интересам НАТО, и США постараются не допустить её создания. В Европе есть ряд стран, готовых поддержать позицию Вашингтона, — прежде всего, это прибалтийские государства и Польша», — заявил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Как пояснил эксперт, предложение литовской стороны по созданию «военного Шенгена» призвано облегчить проведение учений НАТО.

«Наличие пограничных барьеров серьёзно затягивает перемещение военной техники, например, во время учений», — пояснил эксперт.

О больших временных потерях из-за бюрократических проволочек в ходе учений рассказал в интервью RT и руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«С подобной инициативой ранее выступал Пентагон, а также эксперты из Атлантического совета. Неудивительно, что сейчас эту идею продвигает Литва, которая наряду с другими прибалтийскими государствами и Польшей активно поддерживает американскую точку зрения. Эти сложности предлагается решить при помощи «военного Шенгена», прежде всего, ради облегчения задач ВС США, которые играют ключевую роль в НАТО», — считает эксперт.

По мнению Ермакова, создание европейских оборонных институтов очень чётко коррелирует с тем, что происходит в рамках НАТО.

«В США рассчитывают, что в результате европейцы нарастят свои оборонные расходы, и это всё равно сработает в интересах НАТО. Если над европейскими оборонными проектами не будет собственного военного командования, они никак не угрожают доминированию Альянса, это ключевой момент. США не видят в этом угрозы для своих интересов — до тех пор, пока продолжают держать руку на пульсе», — подытожил эксперт.