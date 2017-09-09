Канцлера Германии, главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель дважды за неделю закидали помидорами, сообщает РИА Новости со ссылкой на германские СМИ.

Первый случай произошел в городе Гейдельберг 5 сентября. Во время предвыборных мероприятий в Меркель неизвестные кинули два помидора.

Аналогичный случай произошел и в городе Мекленбург в минувшую пятницу. Во время встречи Меркель с избирательным лагерем ее автомобиль закидали помидорами, сопровождая это выкриками «Уходи, уходи». Отмечается, что таким образом свое неодобрение действиями канцлера высказали сторонники «правых партий», в частности партии «Альтернатива для Германии».

По данным местных СМИ на встрече присутсвовало около 150 сторонников «правых», которые встретили Меркель свистом.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.