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Ангелу Меркель дважды за неделю закидали помидорами

10:07 9.09.2017
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com

Канцлера Германии, главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель дважды за неделю закидали помидорами, сообщает РИА Новости со ссылкой на германские СМИ.

Первый случай произошел в городе Гейдельберг 5 сентября. Во время предвыборных мероприятий в Меркель неизвестные кинули два помидора.

Аналогичный случай произошел и в городе Мекленбург в минувшую пятницу. Во время встречи Меркель с избирательным лагерем ее автомобиль закидали помидорами, сопровождая это выкриками «Уходи, уходи». Отмечается, что таким образом свое неодобрение действиями канцлера высказали сторонники «правых партий», в частности партии «Альтернатива для Германии».

По данным местных СМИ на встрече присутсвовало около 150 сторонников «правых», которые встретили Меркель свистом.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Темы: Ангела Меркель, Выборы в мире, Германия
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Комментарии читателей
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09.09.2017, 14:48
Гость: Немцам

похоже надоели нацистские выходки Меркель. Им не нужно больше фашизма в Европе, а эта старая крыса поддерживает его в Украине против русских, делая реванш за 45 год. В неё не помидоры надо бросать.
09.09.2017, 13:50
Гость: мария

Немецкие политики, помидоры призвали приравнять к оружию , и соответствии этому наказание
09.09.2017, 13:09
Гость: Евгений В

Какая радость для русского народа...
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