Страны Балтии попросили не называть их «бывшими советскими республиками»

Послы трех Прибалтийских государств — Латвии, Эстонии и Литвы — направили письмо в издание Le Monde на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения «бывшие советские республики», сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте посольства Латвии во Франции.

Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» со стороны России. В материале была карта Финляндии и Прибалтийских государств, на которой они назывались «бывшими советскими республиками».

В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства, в том числе и Франция. Непризнание этого события «обеспечило непрерывность государственности Прибалтийских стран и восстановление независимости после распада СССР», добавили в посольстве.

Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать «правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права».