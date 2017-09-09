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Страны Балтии попросили не называть их «бывшими советскими республиками»

14:36 9.09.2017
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Послы трех Прибалтийских государств — Латвии, Эстонии и Литвы — направили письмо в издание Le Monde на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения «бывшие советские республики», сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте посольства Латвии во Франции.

Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» со стороны России. В материале была карта Финляндии и Прибалтийских государств, на которой они назывались «бывшими советскими республиками».

В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства, в том числе и Франция. Непризнание этого события «обеспечило непрерывность государственности Прибалтийских стран и восстановление независимости после распада СССР», добавили в посольстве.

Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать «правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права».

Темы: Латвия, Литва, Эстония, Международные отношения, Ситуация на территории б.СССР
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Комментарии читателей
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10.09.2017, 01:18
Гость: А. В.

А у кого сейчас хуже социально-экономическая участь?
У великороссов? Или же у прибалтов?
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Что же касается геополитической участи, то латыши оную проиграли ещё в 13 веке. Эстонцы -- в сер. 14 века (после поражения "восстания Юрьевой ночи").
Поляки же проиграли свою геополитическую игру в 1812 году. Окончательно же -- в 1831 и в 1864 годах.
Литовцы "зевнули" свою независимость в результате различных государственно-межэтнических комбинаций ("унии" и кое-что ещё).
10.09.2017, 00:14
Гость: Carlos

Это - остзейские земли, они принадлежали остзейцам, а эстонцы и латыши были приложением к земле...
10.09.2017, 00:13
Гость: Русфанату

я не знаю,как там было в Литовской ССР, а вот в Эстонской жили,как при коммунизме. Было всё, что душа пожелает: промышленность,с/хозяйство,рыбная промышленность,культура,образование...., о прилавках в магазинах,вообще молчу. А сейчас - нищета!
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