Свободу Мегрелии, или Двойные стандарты грузинского патриотизма

Грузины внесли существенный вклад в победу как первого, так и второго майдана на Украине

О бедном мегреле замолвите слово

Изображение с сайта zoozel.ru

Грузины внесли существенный вклад в победу как первого, так и второго майдана на Украине. Многочисленные, хорошо обученные и мотивированные группы грузинских волонтеров занимались как организационной работой и тренингом украинских участников, так и непосредственно участвовали в событиях. А грузинские добровольцы стали одной из самых многочисленные групп иностранцев в составе украинских добровольческих батальонов и армейских частей.

Для грузинских патриотов поддержка свободы и независимости Украины, а самое главное её отрыв от России — это один из традиционных и важных элементов их политики.

Эта поддержка была бы вполне похвальна, не исходи она от представителей народа, который вот уже больше столетия проводит насильственную ассимиляцию проживающих на своей территории народов. И если абхазов и осетин частично защищала полученная в советское время автономия, то мегрелы оказались под прессом грузинизации без всякой защиты.

Причем, если учесть, что единое происхождение украинского и русского народа ни один вменяемый историк под сомнение не ставит, то отличие мегрелов от грузин несомненно. Разные языки (мегрельский и грузинские языки, несмотря на многие десятилетия грузинизации, признаются языками различных групп, а не диалектами одного языка), разные обычаи, разная культура, разная история. В результате грузины, видя соломку «национального угнетения» украинцев русскими, в упор не видят бревна реального угнетения ими самими народа мегрелов.

Колхида и Иберия

Посмотрим вглубь веков. И увидим, что за редкими исключениями (о которых ниже) история Западной и Восточной Грузии идут совершенно различными путями.

То, что грузины и мегрелы различные народы, утверждают даже древнегрузинские летописи. Так, самый известный древнегрузинский источник «Картлис Цховреба», описывая историю происхождения грузинского народа, писал: «Сперва упомянем о том, что у армян, картвелов, ранов, моваканцев, эров, леков, мегрелов и кавкасианов, у всех этих сородичей, был один отец по имени Таргамос...»

То есть армяне, грузины (картвелы), мегрелы и северокавказские народы (кавкасианы) представлены как родственные, но РАЗЛИЧНЫЕ народы.

И в подтверждение этого историческое развитие этих территорий действительно шло параллельно, практически не пересекаясь.

Так уже за несколько сот лет до нашей эры на территории мегрелов образовалось достаточно развитое раннеклассовое Колхидское царство, известное из древнегреческих легенд про Золотое Руно. Территория же древнегрузинской Иберии оставалось ещё на этапе родоплеменного уклада. Во времена персидской империи Ахеменидов территория Иберии непосредственно подчинялась персам (как часть 18 геродотовской сатрапии), а Колхида была вассальным царством.

Впервые в состав одного государства Иберия и Колхида вошли во время Александра Македонского в конце 4 века до нашей эры. По древнегрузинским легендам, некий Азон с греко-македонским войском покорил все населяющие регион племена и стал наместником завоеванной территории. Но во время войн диадохов посланный Селевком перс с местными корнями Фарнаваз победил Азона и был пожалован царским титулом, став родоначальником грузинской государственности, а расселенные им военные поселенцы из числа персидских и греко-македонских воинов стали первыми азнаурами.

Но уже после его смерти Колхида отложилась от Иберии - таким образом, первое объединение территории продолжалось лишь несколько десятилетий и представляло собой механическое объединение нескольких разноплеменных завоеванных территорий.

Дальше история Колхиды и Иберии разошлись надолго и довольно существенно. Так, территория Колхиды, ориентированная на черноморскую торговлю, подпала под власть понтийского царя Митридата Евпатора, которого впоследствии сменила римская, а затем византийская власть, уже в третьем веке на её территории распространилось христианство.

Что же касается Иберии, то она стала ареной ожесточенной борьбы армян (а позже римлян и византийцев) с парфянами и сменившими их персами, при этом большую часть времени иберийцы находились под контролем именно восточных государств, а христианство пришло почти на столетие позже, чем к западным соседям.

Во второй раз территории Мегрелии и Грузии вошли в состав одного государства почти через тысячелетие!!! И снова их объединило иностранное завоевание — на этот раз арабское. При этом завоевание, исламизация и последующие войны с хазарами привели к практически полному уничтожению христианского населения на территории современной Грузии. Свободной осталась только территории Абхазии.

И снова это объединение продержалось не более нескольких десятилетий. После ослабления арабской власти начался период восстановления местной государственности, аналогичный возрождению русских земель после ига. И точно так же появилось несколько центров сбора земель — абхазы на севере, фанатики-христиане в горной Кахетии на востоке, поддерживаемые византийцами грузины из горной Тао-Кларджети на юге.

Абхазы (точно так же как и в будущем Великое княжество Литовское с славянскими землями), освободив от арабов территорию мегрелов, попали под влияние её более развитой культуры, «мегрелизировалось» и основали царство Эгриси со сторицей в Кутаиси. В дальнейшем абхазской династии удалось покорить территорию Картли (центральная Грузия) и Кахети. Но после смерти царя его сыновья начали выяснять, кто из них главнее и закончилось это плачевно — были не только потеряны завоевания, но и пресеклась царская династия.

В результате сполна использовали свой шанс правители Тао-Кларжети. Вначале они поставили своего царевича Баграта правителем Картли (местные поддержали опасаясь прихода фанатиков из Кахетии), после пресечения династии в Эгриси Баграта призвали на царство (его мать была сестрой её последних царей), объединенное царство покорило Кахети.

Правда в это время Тао-Клареджи было захвачено византийским императором, и больше в истории Грузии эти территории не участвовали, хоть и были населены грузинами.

Таким образом, в конце 10 века территория современной Грузии впервые объединилась в рамках единого государства с местной династией (кроме Тбилиси с окрестностями, которые все ещё оставалась под мусульманами). Правда, по факту это было механическое объединение в виде личной унии, и через несколько лет после смерти Баграта развалилось — Кахети отложтилось, а Картли формально признавая его наследников фактически им не подчинялось.

И только действительно Великий грузинский царь Давид IV в конце 11 века смог снова собрать три распавшиеся части, а созданное им госудратсво просуществовало почти 150 лет, пока после монгольского завоевания Эгриси не отделилась от остальных земель.

Тот факт, что государство Давида было таким же механическим соединением двух разных территорий, подтверждает тот факт, что мятеж мужа Тамары русского князя Юрия был поддержан только в землях Эгриси, а остальные земли выступили против.

Примерно через сто лет Грузия ещё раз захватила Эгриси, и страны были объединены в виде унии (примерно как позднее Польша и Великое княжество Литовское), но через 150 лет их пути снова разошлись. При этом Эгриси попала под контроль Турции, а грузинские Картли и Кахети под контроль Ирана.

Под сенью дружеских штыков...

В следующий раз земли современной Грузии оказались в составе одного государства только через 300 лет в начале 19 века. И этим государством была Российская империя.

Причем это был первый случай, когда эти территории были соединены мирным путем!!! Картлийско-Кахетинское царство после погрома от иранцев согласилось войти в состав России в обмен на защиту от вторжений мусульман. После этого одно за другим стали просится под российскую руку государства рассыпавшейся на части Эгриси. Они находились под турецким контролем и использовалась как источник рабов, поэтому к моменту присоединения к России практически обезлюдели. Уцелевшее население и значительная часть дворянства (те, кому надоели постоянные конфликты и работорговля) поддержали присоединение. Так к 1810 году вся территория современной Грузии вошла в состав Российской империи.

Но даже в составе Российской империи земли мегрелов и грузин не входили в состав одной административной единицы!!! Вначале они включались соответственно в Имеретинскую область и Грузинскую губернию, позже в Кутаисскую и Тифлисскую губернии.

И только после провозглашения Закавказской федерации (после революции 1917 года) мегрелы и грузины снова оказались вместе, причем мегрелы на положении «грузинов второго сорта».

С чем же было связано такое положение? С тем, что именно на грузинских территориях появился агрессивный грузинский национализм. Почему именно там?

Тут есть несколько причин:

- большее население и соответственно больший процент дворянства и образованных людей на грузинских территориях;

- большее влияние дворянства на обычных людей (участие в работорговле на бывших турецких территориях привело к отчуждению местного дворянства от обычным людей, к которым они относились как к товару);

- размещение столицы Кавказского наместничества именно в Тифлисе, что привело к тому, что город стал интеллектуальным центром региона и местом притяжения образованных людей (в том числе из западных регионов), что приводило к попаданию под влияние грузинских националистов представителей других национальностей;

- наличие исторического основания в виде великого грузинского государства со столицей именно в Тбилиси;

- существенное давление в экономической плоскости на грузин Тифлисской губернии организованных армянских общин, что вызывало ответную реакции со стороны грузин, в том числе копирование многих их методов (точно так же, как рост агрессивного украинского национализма в Западной Украине стал ответом на агрессивный польский национализм).

По этим причинам Тифлис стал местом, где зародился и получил весомую поддержку грузинский национализм. Причем за счет влиятельной и многочисленной грузинской общины в Петербурге у них была весьма большое влияние на общеимперские структуры. Что и позволяло достаточно агрессивно навязывать свою точку зрения на создание единого грузинского национального государства в границах времен грузинского царства Давида и Тамары.

Все национальные меньшинства должны были или влиться в грузинское общество, или подчинится ему. При этом мегрелы, сваны, чаны и другие родственные народы объявлялись «испорченными грузинами», которых с помощью образования и воспитания необходимо «вернуть в семью единого грузинского народа».

Поэтому попытки развития мегрельской и сванской национальной культуры и языка жестко пресекались грузинскими националистами, а против российских чиновников, поддерживающих негрузинские меньшинства, разворачивалась форменная травля. Так, за попытку организовать начальное образование на мегрельском и сванском языках затравили попечителя Кавказского учебного округа Кирилла Яновского.

Грузинский национализм в той или иной степени стал мировоззрением абсолютного большинства грузинского бомонда. По вышеуказанным причинам его разделяло и абсолютное большинство выходцев из мегрелов. Именно с этим связана поддержка новой Грузинской республики (в том числе и на территории Мегрелии). При этом основной социальной опорой меньшевистского руководства Грузии стал, как сейчас говорят, «средний класс». Крестьянство и городской рабочий класс относились к ней пассивно, в результате чего не имевшая большой поддержки Грузинская республика рухнула при первом же нажиме большевиков, атаковавших весьма небольшими силами. Абсолютное большинство мегрелов (как впрочем и грузин) остались в стороне от революционных событий.

Это отличает ситуацию от Абхазии и Южной Осетии — если сваны и мегрелы рассматривались как кандидаты на ассимиляцию, то абхазы и осетины признавались «негрузинскими народами» и соответственно теряли все свои политические права. Результатом стали мятежи и партизанщина с их стороны, сопровождавшие всю короткую историю независимой Грузии

Пасынки семьи народов

И вот тут надо понять основную причину того, что даже в советское время, когда поддерживались все народы вплоть до самых мелких, мегрелы оказались за бортом. Дело в том, что основная часть большевиков Грузинской ССР происходила точно из такой же социальной среды, что и меньшевики Грузинской республики!!! Соответственно их отношение к другим народам было точно таким же!!! Только «негрузинские народы» вместо дискриминации получали автономию.

В результате политика грузинизации в советское время стала проводиться в ещё больших масштабах, чем при Российской Империи и даже Грузинской республике. А учитывая урбанизацию и разрушение в советское время традиционных сельских общин (основы национальных традиций), и намного эффективнее, в результате чего численность мегрелов начала быстро сокращаться.

Тем не менее, полностью ассимилировать мегрелов не удалось. Это ярко проявилось во время мятежа звиадистов, которых поддержали мегрелы в грузинской гражданской войне, что имело далекоидущие последствия в виде катастрофического поражения в Абхазии. По результатам войны мегрелы завоевали существенные права в грузинской политической системе при Шеварнадзе.

Правда, именно мегрелы стали первой жертвой режима Саакашвили, после них была захвачена Аджария, и только вмешательство российской армии помешало проделать то же самое с Южной Осетией.

Но несмотря ни на что, даже сейчас число людей, считающих себя мегрелами, составляет в Грузии около 400 тысяч человек (более 10% от численности населения). Если же учитывать число грузинизированных мегрелов, то их численность около миллиона (примерно четверть населения Грузии).

Но в Грузии до сих пор несмотря ни на что не признают мегрелов отдельным народом, их язык считают не более чем диалектом грузинского. Никакой речи про развитие и сохранение мегрельской культуры не идет, а уж про образование или газеты на мегрельском не приходится и мечтать.

И вот после проведения в течение более чем столетия политики ассимиляции и ущемления национальных, языковых и культурных прав проживающих на своей территории мегрелов и сванов, грузины что-то ещё заявляют по поводу «ущемления прав крымско-татарского народа и украинцев в Крыму» или про «насильственную русификацию»...

Это даже не двойные стандарты, это какая-то национальная шизофрения.