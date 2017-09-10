Саакашвили вместе с семьей и Тимошенко направился к границе Украины

Направляющийся на Украину из Польши экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что в его планы не входит свергать украинского президента Петра Порошенко.

"У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы - приехать и защитить свои права в суде без эксцессов", - сказал он в воскресенье грузинской телекомпании "Рустави-2".

По данным телекомпании, Саакашвили вместе с супругой и младшим сыном направляется в город Краковец, к границе Украины. Вместе с ним находится также лидер оппозиционной партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, пишет "Интерфакс".

Комментируя реакцию украинских властей на его планы вернуться, он высказал мнение, что президент Порошенко его боится.

"Порошенко думает, что если я приеду на Украину, он будет свергнут. Видимо, у него преувеличенное мнение обо мне. Не знаю, кто ему это вбил в голову. Шеварднадзе меня так не боялся, как он. Не могу это объяснить. Но, так как столько людей пришло меня поддержать, наверное, поэтому боятся этого", - сказал политик.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что власти Украины экстрадируют его в Грузию, Саакашвили заявил, что исключает такой вариант, но готов к любому сценарию.

По его словам, если бы Порошенко хотел его экстрадировать, то это уже было бы сделано раньше.