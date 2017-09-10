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Автобус с Саакашвили задержали при въезде на Украину

19:46 10.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пытается въехать на территорию Украины. Его автобус остановлен перед пропускным пунктом «Шегини».

По его словам, в Польше ним обошлись «цивилизованно». При этом предупредили о возможных проблемах на украинской границе.

В «Шегини» Саакашвили встретил спецназ «в экипировке Советского Союза, со щитами». «Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», - цитирует экс-губернатора «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Саакашвили намеревался въехать на территорию Украины на поезде, но состав Перемышль-Киев сначала задержали на два часа, а затем было объявлено, что он вообще не поедет. Пассажирам сообщили, что данное решение принято по ой причине, что в поезде находится человек, который не имеет оснований для въезда на Украину.

Саакашвили едет в сопровождении супруги, младшего сына, а также лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Он намерен добиться восстановления украинского гражданства.
 

Темы: Украина, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.09.2017, 20:51
Гость: Шиза

Едет поезд из Стамбула с красными вагонами, - разгружайте мужики ящики с ...нами!
10.09.2017, 20:29
Гость: Факт

М.Саакашвили с триумфом , при поддержке народа вступил на украинскую землю. Барыгам - конец !
10.09.2017, 20:13
Гость: Илья

Каклы как всегда маразмят. Один человек - и весь поезд тормозят.
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