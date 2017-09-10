Автобус с Саакашвили задержали при въезде на Украину

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пытается въехать на территорию Украины. Его автобус остановлен перед пропускным пунктом «Шегини».

По его словам, в Польше ним обошлись «цивилизованно». При этом предупредили о возможных проблемах на украинской границе.

В «Шегини» Саакашвили встретил спецназ «в экипировке Советского Союза, со щитами». «Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», - цитирует экс-губернатора «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Саакашвили намеревался въехать на территорию Украины на поезде, но состав Перемышль-Киев сначала задержали на два часа, а затем было объявлено, что он вообще не поедет. Пассажирам сообщили, что данное решение принято по ой причине, что в поезде находится человек, который не имеет оснований для въезда на Украину.

Саакашвили едет в сопровождении супруги, младшего сына, а также лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Он намерен добиться восстановления украинского гражданства.

