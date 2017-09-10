В результате ливней в Италии погибли шесть человек

В центральной части Италии в результате сильных ливней и вызванного ими наводнения погибли шесть человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

В службе Пожарной охраны области Тоскана РИА «Новости» рассказали, что четверо погибших были членами одной семьи – они утонули в собственном доме, не сумев выбраться из него. Подобным образом погиб еще один человек, когда его дом накрыл оползень. Шестая жертва была смыта грязевым потоком с дороги вместе с автомобилем.

Сильнее всего в результате разгула стихии пострадал город Ливорно. Его мэр Филиппо Нагарин намерен ввести режим чрезвычайной ситуации. При этом он попросил горожан воздержаться от пользования личным транспортом, чтобы не препятствовать спасательным мероприятиям и работам по ликвидации последствий удара стихии.

Ливни обрушились на центр Италии вечером 9 сентября. Непогода прервала железнодорожное и автомобильное движение.

