]]> ]]>
Главная В мире Новости

В результате ливней в Италии погибли шесть человек

20:04 10.09.2017
Фото с сайта automotivepartsuppliers.com
Фото с сайта automotivepartsuppliers.com
Материалы по теме:

В центральной части Италии в результате сильных ливней и вызванного ими наводнения погибли шесть человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

В службе Пожарной охраны области Тоскана РИА «Новости» рассказали, что четверо погибших были членами одной семьи – они утонули в собственном доме, не сумев выбраться из него. Подобным образом погиб еще один человек, когда его дом накрыл оползень. Шестая жертва была смыта грязевым потоком с дороги вместе с автомобилем.

Сильнее всего в результате разгула стихии пострадал город Ливорно. Его мэр Филиппо Нагарин намерен ввести режим чрезвычайной ситуации. При этом он попросил горожан воздержаться от пользования личным транспортом, чтобы не препятствовать спасательным мероприятиям и работам по ликвидации последствий удара стихии.

Ливни обрушились на центр Италии вечером 9 сентября. Непогода прервала железнодорожное и автомобильное движение.
   

Темы: Италия, Стихийные бедствия, Угрожающие погодные условия и их прогноз
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.