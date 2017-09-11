Украинская полиция завела уголовное дело против Михаила Саакашвили

Украинская полиция завела уголовное дело против экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело о незаконном переходе через границу было возбуждено после «прорыва» Саакашвили на Украину вечером воскресенья, 10 сентября. Лишенный украинского гражданства скандальный политик при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины.

Как заявил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. «Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе «Шегини» внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по статье 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» Уголовного кодекса Украины», - говорится в заявлении украинской полиции.

За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

Ранее Саакашвили указом президента Украины Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. Сам экс-губернатор Одесской области в этот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Саакашвили неоднократно заявлял, что собирается вернутсья на Украину. В тоже время Грузия подала запрос об экстрадиции экс-президента. На родине ему грозит до 11 лет лишения свободы.