«В эту ночь решили генацвале перейти границу у реки», или Как Саакашвили опозорил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убедительно доказал всему миру, что он нацистский диктатор и клоун одновременно

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили проверил на прочность то политическое образование, которое сложилось в 2014 году на руинах украинского государства. И пока Саакашвили оказался прочнее.

Оговорюсь сразу – ни малейшей симпатии к экс-диктатору, виновному, в частности, в агрессии против Южной Осетии в 2008 году, я не испытываю. Скорее, наоборот – терпеть его не могу. Но бывают ситуации, которые нужно оценивать без эмоций, с холодной головой. И то, что происходит сегодня вокруг Михаила Саакашвили на Украине – это именно тот случай.

Фото с сайта korrespondent.net

В декабре 2013 года, не дождавшись даже официального завершения своего президентского срока, Михаил Саакашвили сбежал из Грузии на Запад. Уже было ясно, что многочисленные прегрешения «новая власть» прощать ему не собирается, а проигравшему политическую борьбу ставленнику Вашингтона совсем не улыбалось испытать на себе все прелести отреформированной им же системы исполнения наказаний.

В феврале 2014-го Саакашвили активно поддержал Майдан на Украине. В марте грузинские силовики объявили, что у них есть вопросы к беглому экс-президенту, а в июле – августе в его адрес выдвинули конкретные претензии и постановили взять его под стражу.

В то же время Саакашвили вовсю зазывали на Украину и даже предлагали ему пост вице-прмьер-министра, но он от заманчивого предложения изначально отказался, сославшись на то, что не желает лишаться грузинского гражданства.

Но в феврале 2015-го все резко изменилось. Злые языки поговаривают, что из-за нежелания властей США разрешать Саакашвили постоянно находиться на их территории. Как бы там ни было, но Михо согласился на более скромную должность, чем ему предлагали изначально и стал советником президента Украины Петра Порошенко. Уже через 2 дня после назначения Киев официально отказал грузинским властям в требовании экстрадировать политика в Тбилиси.

30 мая 2015 года Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области, вытеснив из облгосадминистрации команду, руководившую регионом в интересах олигарха Игоря Коломойского. Вслед за Михо на Украине высадился целый десант представителей уже его грузинской команды, занявший ряд ключевых должностей в украинских силовых структурах.

Кроме того, Петр Порошенко выписал еще несколько близких по духу Саакашивили «менеджеров» из стран Восточной Европы, щедро наделив их постами в Кабинете министров Украины.

Но терпеть «варягов» с их своеобразными взглядами на жизнь в Киеве смогли недолго – всего около года. Один за другим в добровольно-принудительном порядке они покидали свои кабинеты.

Несмотря на то, что еще недавно сам Порошенко называл Саакашвили своим другом, в украинских СМИ развернулась масштабная кампания по дискредитации губернатора-гастарбайтера. Взъелся на него и могущественный министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Саакашвили регулярно критиковал команду «Народного фронта» и обвинял ее в саботаже реформ. Яценюк с Аваковым в ответ ехидно напоминали одесскому губернатору о его «успехах» в Грузии. Все это вылилось в публичную перепалку на Совете национальных реформ в декабре 2015-го, после чего звезда Саакашвили на украинском чиновничьем Олимпе стала падать.

В мае 2016-го уже подконтрольные президенту силовики (сбушники с прокурорами) устроили показательный обыск в одесской администрации, а в начале ноября Саакашвили ушел в отставку.

Но, вопреки ожиданиям киевских бонз, «грузинский гастролер» (как называли Михо с легкой руки Авакова) не уехал строить демократию куда-нибудь в Пуэрто-Рико, а остался на Украине с твердым намерением заниматься политикой на берегах Днепра. Саакашвили успел сдать грузинский паспорт и получить украинский.

Практически сразу после отставки он повел активные переговоры о сотрудничестве с «либеральным» крылом майдановской команды, представленным мэром Львова Андреем Садовым, экс-министром обороны Анатолием Гриценко и рядом политиков, близких к структурам так называемого «Демальянса» (финансируемой с Запада организации, ставшей «костяком» первых Евромайданов).

Учитывая тот факт, что Садовой на некоторое время вырвался в «лидеры доверия» украинцев, социологи предсказывали его гипотетическую победу на новых президентских выборах, а его альянсу с Саакашвили и Гриценко – статус «золотой акции» в Раде в случае досрочных выборов в парламент.

Однако имидж Садового замарали известным уже, наверное, на весь мир львовским мусором, а Саакашвили начали намекать на то, что ему стоит выбирать выражения, критикуя украинскую власть. Экс-губернатор сделал вид, что не понял намеков, и был за это абсурдно и несуразно наказан.

Порошенко решил лишить Саакашвили украинского гражданства, сославшись на то, что оно якобы было предоставлено незаконно – мол, будущий чиновник «утаил» факт уголовного преследования на родине, заполняя документы на получение паспорта.

Учитывая то, что обвинения против Саакашвили озвучивались в мировых СМИ и что украинские правоохранительные органы еще до назначения Михо на должность губернатора официально отказали Грузии в его экстрадиции, более бредовый повод для изъятия паспорта придумать было невозможно... Представители киевского режима в очередной раз продемонстрировали свою полную неадекватность и неспособность прогнозировать ситуацию хотя бы на пару шагов вперед.

Саакашвили вполне ожидаемо отказался признавать решение о лишении его украинского гражданства, пообещав вернуться и со всем разобраться. Конечно, учитывая наличие у него в активе лишь Садового с подконтрольной ему «Самопомощью» да нескольких депутатов-грантоедов, рассчитывать на результативную борьбу с Банковой ему не стоило. Однако тут в игру вступила «козырная дама»...

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сразу после Майдана переживала не лучшие времена. Президентский пост захватил горячо ненавидимый и «опрокинутый» ею девять лет тому назад Петр Порошенко. В кабмине заседали предавшие ее «отщепенцы» - выходцы из «Народного фронта». Личный рейтинг «Леди Ю» обвалился практически до исторического минимума.

Но Тимошенко как опытный политик не расстраивалась. Судя по всему, для нее было очевидно, что Украину уже в ближайшем будущем ждет коллапс, а Яценюка с Порошенко – обвал рейтинга. Так все и произошло. Сначала «шоколадный президент» принес в жертву «друга Сеню», рейтинг которого за время премьерства обвалился менее чем до 1%. А затем резко пошла вниз кривая популярности и самого Порошенко.

Если верить социологам, уже около года голосовать за него готовы не более 10 – 12% украинцев. Тимошенко же уверенно нарастила рейтинг, обойдя в условном «первом туре выборов» (хоть пока только на 1 – 2% ) действующего президента. Как показали результаты последних исследований, в случае гипотетического «второго тура» Порошенко уверенно проигрывает Тимошенко и Садовому, приходит к финишу «ноздря в ноздрю» (с отрывом в рамках статистической погрешности) с бывшим регионалом Бойко и выигрывает только у печально известного «Фэдя, ты нэ тэ робыш» Ляшко.

В сложившейся ситуации Тимошенко пошла ва-банк, взяла Саакашвили под свое покровительство и, похоже, грандиозно выиграла.

В ответ на обещания Киева отобрать у Саакашивили при попытке въезда на Украину паспорт и выдворить его на Запад или экстрадировать в Грузию, «Леди Ю» вместе с «Самопомощью» и группой симпатизирующих Михо прозападных депутатов взялись организовать доставку бывшего грузинского президента в «незалежную».

Саакашвили прибыл в Польшу, куда за ним и направился «десант» из украинских политиков, включая лично Тимошенко. А к границе подтянулись симпатизирующие «Самопомощи» и «Батькивщине» «активисты», в том числе – боевики «добровольческих батальонов».

В Киеве же не нашли ничего лучше, как перебросить к месту предполагаемого «вторжения» Саакашвили спецназ пограничных войск, полицию, нацгвардию, бронетехнику и так называемых «титушек» - молодых людей спортивной наружности, используемых на Украине при «неофициальном» разгоне нежелательных массовых акций (по слухам в Интернете, желающим блокировать «грузинского гастролера» спортсменам представители окружения Порошенко предлагали по 300 долларов в день – колоссальную по украинским меркам сумму).

Когда же экс-губернатор Одесской области приобрел билет на следующий из Польши на Украину скоростной поезд, украинские власти дали указание железнодорожникам заблокировать состав в Польше и отказаться принимать его на Украине, оставив «мариноваться» в вагонах сотни украинских и польских пассажиров.

Изображение с сайта strana.ua

Когда Саакашивили с Тимошенко и компанией двинулся на КПП «Шегини», пункт пропуска «неожиданно» заминировали телефонные хулиганы. Началась вторая серия (после блокирования поезда) плохой комедии, разыгранной киевскими властями. Вот только у Порошенко не сообразили, что «активисты» и народные депутаты – это не поезд, который можно просто взять и остановить...

После того, как Саакашвили оказался на нейтральной полосе и украинские пограничники попытались вытеснить его обратно в Польщу, несколько тысяч симпатиков экс-губернатора пришли в движение. Около 700 «активистов» вырвались на границу и попросту раскидали блокировавших проход Саакашвили силовиков.

В итоге беглому политику, по сути, некому было даже предъявлять свой «недействительный» паспорт. По официальным данным, 11 сотрудников украинских силовых ведомств получили в ходе прорыва травмы разной степени тяжести. Впрочем, никакого активного сопротивления толпе они не оказывали – еще жива память о событиях 2014-го, и есть четкое понимание того, что американские марионетки меняются в киевских властных кабинетах очень быстро.

В итоге Саакашвили в сопровождении лично мэра Садового и огромной толпы сторонников триумфально въехал во Львов.

Сейчас у него есть сразу несколько способов поставить украинскую власть в неудобное положение, самый простой из которых – попросить на Украине политическое убежище.

Генпрокуратура, возглавляемая кумом Порошенко Юрием Луценко, уже, правда, угрожает Саакашвили уголовным преследованием за организацию незаконного пересечения границы, но это может стать для киевского режима «началом конца».

Команда Порошенко пока что проиграла все, что только могла проиграть. Блокирование поезда на территории иностранного государства лишь на основании того, что в нем находится «нежелательная персона» (которая, кстати, формально никогда не совершала правонарушений на территории Украины) – это нечто находящееся за гранью адекватности.

Польские дипломаты, по информации СМИ, сначала просто «передали привет» украинским властям и попросили их принять Саакашвили для разбирательств на своей территории. А позже, после замечательной истории с железнодорожным составом, вызвали украинского посла в МИД для разбирательств.

Блокирование поезда, «минирование» пограничного КПП, формально беспричинная переброска силовиков и размещение на государственной границе уголовных элементов – это уже не просто диктатура, а какое-то фантастическое самодурство, которое не к лицу не то что формально демократически избранному президенту, но даже азиатскому абсолютному монарху.

Однако мало того, что Порошенко пошел на чудовищное надругательство над конституцией и законами своего государства, все это еще и оказалось без толку, из-за чего Порошенко теперь – не только тиран, но и шут.

Янукович со своим фейковым разгоном студентов (о котором он узнал лишь «по факту») – на этом фоне просто образец законопослушности. За все годы своего президентства Виктор Федорович не совершил и сотой доли нарушений, допущенных Петром Порошенко всего за один день.

Украинцы, к сожалению, и так уже привыкли жить в атмосфере полного правового нигилизма, но произошедшее на границе под Львовом – порвало все шаблоны. Ведь раньше Киев и его адепты действовали «не по закону» против «расчеловеченных» укропропагандой жителей Донбасса и пророссийски настроенных граждан. А теперь беспредел развернут против человека, который по всем основным формальным признакам является для евроукров «своим».

Порошенко уже понес самое жестокое политическое поражение в карьере, а Тимошенко, сделавшая ставку на Саакашвили, одержала блестящую победу.

Тем, кто ликует от провала Порошенко, посоветую не радоваться раньше времени. На смену, пусть лживому и жестокому, но относительно недалекому «торгашу» (в худшем смысле этого слова), может прийти циничная и умная Тимошенко, которая будет способна распорядиться остатками Украины куда более эффективно. И в том числе – против нас.

Пока же нам остается только наблюдать, что, по меткому выражению украинского блогера Яна Валетова, происходит с дрожжами, заброшенными в деревенский сортир...