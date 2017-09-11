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Украинская оппозиция назвала бездарной пьесой ситуацию с Саакашвили

19:45 11.09.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
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В украинской партии «Оппозиционный блок» считают, что ситуация вокруг бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили является свидетельством кризиса власти в стране.

«Лишение гражданства Саакашвили, пропагандистская кампания по его защите и события на государственной границе Украины — вся эта бездарная пьеса свидетельствует о глубочайшем кризисе власти, ее растерянности и аморальности», - цитирует РИА «Новости» сообщение партии.

В оппозиции уверены, что население страны в очередной раз втягивается в «грязные игры» несостоятельных политиков. Данная ситуация может привести Украину к национальной катастрофе. Выходом из нее могут быть только досрочные выборы президента Украины и нового парламента.

Саакашвили вернулся на Украину 10 сентября. Пограничники и спецназ его не пропускали, но сторонники политика помогли ему преодолеть кордон. Поскольку он не прошел пограничный контроль, в отношении него возбудили уголовное дело. Саакашвили заявил, что вернулся для защиты своих прав и восстановления гражданства, которого был лишен в конце июля.
 

Темы: Украина, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили
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