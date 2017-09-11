]]> ]]>
Главная В мире Новости

Венгрия отказалась поддерживать международные инициативы Украины

13:49 11.09.2017
Фото с сайта 112.ua
Фото с сайта 112.ua

Венгрия отказалась поддерживать какие-либо украинские инициативы на международной арене, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское Министерство иностранных дел.

Причиной такой реакции Венгрии стал недавно принятый на Украине закон об образовании, согласно которому к 2020 году преподавание всех предметов должно вестись исключительно на украинском языке.

Как пишет агентство, глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп, чтобы лично сообщить ей о том, что принятый закон - «стыд и позор». В связи с этим официальный Будапешт принял решение препятствовать украинским международным инициативам до тех пор, пока в документ не будут внесены поправки, не нарушающие права проживающих на Украине венгров.

По словам Сийярто, Киев этим законом нарушил права меньшинств, лишив их права учиться на родном языке. «Для страны, которая намерена сблизиться с Европой, это совершенно недопустимо», - резюмировал он.

Ранее украинский закон об образовании подвергла критике и Румыния, также отметив, что он нарушает права национальных меньшинств.

Темы: Венгрия, Украина, Ситуация на Украине, Образование в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2017, 21:46
Гость: Carlos

Ага... Не приведи Бог такую глупость сделать...
11.09.2017, 21:45
Гость: Викторс

Украиной правили лет десять выжившие из ума старики заоканские типа Сорос Маккейн и тд
Теперь у них сил и возможностей нет как прежде,
А без смотрящего на Украине скоро будет полная анархия .
К чему анархия прийдет можно только догадываться
11.09.2017, 18:29
Гость: 123

Позорище,господин Лавров,а где же ваша озабоченность или вы думаете,
что Венгрия с Румынией будут русский язык тоже защищать.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.