Венгрия отказалась поддерживать международные инициативы Украины

Венгрия отказалась поддерживать какие-либо украинские инициативы на международной арене, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское Министерство иностранных дел.

Причиной такой реакции Венгрии стал недавно принятый на Украине закон об образовании, согласно которому к 2020 году преподавание всех предметов должно вестись исключительно на украинском языке.

Как пишет агентство, глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп, чтобы лично сообщить ей о том, что принятый закон - «стыд и позор». В связи с этим официальный Будапешт принял решение препятствовать украинским международным инициативам до тех пор, пока в документ не будут внесены поправки, не нарушающие права проживающих на Украине венгров.

По словам Сийярто, Киев этим законом нарушил права меньшинств, лишив их права учиться на родном языке. «Для страны, которая намерена сблизиться с Европой, это совершенно недопустимо», - резюмировал он.

Ранее украинский закон об образовании подвергла критике и Румыния, также отметив, что он нарушает права национальных меньшинств.