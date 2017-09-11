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Британская полиция создала систему защиты людей от наездов террористов

10:12 11.09.2017

Британская полиция создала защитную систему, призванную помочь защитить людей от преднамеренного наезда автомобилей.

Фото с сайта news.met.police.uk

Как сообщается на сайте ведомства, оборудование для борьбы с опасными транспортными средствами представляет собой дорожную сетку, которая снабжена вольфрамовыми стальными шипами.

Разработка получила название «Коготь». Отмечается, что сеть может быть развернута двумя офицерами менее чем за одну минуту и способна остановить транспортное средство до 17 тонн. Транспортное средство напарывается на шипы, которые пробивают шины автомобиля, при продолжении движения на передние колеса транспортного средства наматывается сеть, что останавливает автомобиль.

Отмечается, что эта разработка поможет значительно снизить риск для людей в местах массового скопления. «Коготь» является одним из нескольких мер безопасности, которые полиция планирует использовать для защиты людей на публичных мероприятиях. Первая такая сеть с шипами уже установлена рядом с правительственными ведомствами Великобритании на улице Уайтхолл.

В последние два года теракты в виде наезда автомобиля на пешеходов получили массовое распространение по всей Европе. Теракты происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жерв.

Темы: Великобритания, Безопасность в общественных местах в мире, Проблемы обороны и безопасности в мире
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 12:49
Гость: Махмут

Я так понимаю, что у англичан очень крепкая обувь и "вольфрамовые" шипы им нипочём. А не проще было огородить пешеходные зоны бетонными столбиками с рельсом внутри.
11.09.2017, 12:33
Гость: 2017

В лондОне нынче забава такая - защити себя от террориста, защити-ка быстро-быстро.
Но это ведь только защита.
А нападает он, террорист, за ним и выбор способа.
11.09.2017, 12:08
Гость: старый бобёр

Отсутствие логики Ватсон это диагноз , элементарно легче границу закрыть . Но те кто это придумал защищены хорошо ,они за мир..
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