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В Японии создали инвалидную коляску нового поколения

20:00 11.09.2017
Фото с сайта zabotamag.ru
Фото с сайта zabotamag.ru
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Японские разработчики создали инвалидную коляску с автопилотом. Она может передвигаться по заданному маршруту без участия человека.

Транспортное средство подключается к планшету или смартфону и с помощью получаемый данных о геолокации просчитывает оптимальный маршрут передвижения. Благодаря искусственному интеллекту коляска может объезжать попадающиеся на пути препятствия и людей.

Кроме того, транспортное средство распознает речь хозяина. Это позволяет человеку скорректировать маршрут, если в этом возникнет необходимость, передает ТАСС.

В настоящее время разработка проходит тестирование. В серийное производство и продажу его могут запустить в течение нескольких ближайших лет. Разработчики надеются, что к тому времени в японское законодательство будут внесены изменения, разрешающие использование таких транспортных средств. Сейчас законы запрещают использовать полностью самоходные инвалидные коляски в общественных местах по причине возможных несчастных случаев.
 

Темы: Япония, Технические новинки
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