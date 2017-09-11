В Японии создали инвалидную коляску нового поколения

Японские разработчики создали инвалидную коляску с автопилотом. Она может передвигаться по заданному маршруту без участия человека.

Транспортное средство подключается к планшету или смартфону и с помощью получаемый данных о геолокации просчитывает оптимальный маршрут передвижения. Благодаря искусственному интеллекту коляска может объезжать попадающиеся на пути препятствия и людей.

Кроме того, транспортное средство распознает речь хозяина. Это позволяет человеку скорректировать маршрут, если в этом возникнет необходимость, передает ТАСС.

В настоящее время разработка проходит тестирование. В серийное производство и продажу его могут запустить в течение нескольких ближайших лет. Разработчики надеются, что к тому времени в японское законодательство будут внесены изменения, разрешающие использование таких транспортных средств. Сейчас законы запрещают использовать полностью самоходные инвалидные коляски в общественных местах по причине возможных несчастных случаев.

