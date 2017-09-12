Саакашвили против Порошенко: четыре пути развития конфликта

Каждый час пребывания на свободе Саакашвили демонстрирует импотенцию украинского режима

Теперь перед экс-губернатором «Одессщины» осталось четыре дороги: либо в тюрьму, причем надолго, либо в тюрьму и оттуда принудительно за границу, либо в тюрьму ненадолго, а затем – триумфальное возвращение во власть, либо превращение в марионетку местной олигархии. Если уж не в кресло президента, то хотя бы в кресло члена Верховной рады.

Украинское правительство пока боится брать под стражу своего бывшего члена Михаила Саакашвили, и в ближайшие дни этот «нелегальный мигрант», остановившийся в одной из гостиниц Львова, может делать все, что ему вздумается. Такой вывод можно сделать из заявления шефа МВД Украины Арсена Авакова о том, что силовики подают на бывшего одесского губернатора в суд.

«Строго по законной процедуре соответствующим образом пограничная служба обратится в судебные инстанции, чтобы зафиксировать нарушение границы господином Саакашвили по 204-й статье административного кодекса», – заявил глава МВД Украины. «Да, это будет занимать несколько больше времени, чем предлагают те, кто хочет эмоционально реагировать, но это абсолютно законный путь», – как бы оправдывался Аваков.

Ранее лидер партии «Рух новых сил», бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что свой украинский паспорт он оставил в автобусе на границе, а пришедшие туда украинские полицейские паспорт «украли».

Впрочем, отсутствие документов не мешает его планам – Саакашвили пообещал отправиться в автобусный тур по всем регионам Украины, не уточнив, правда, входит ли в их число Крым. «Я очень счастлив, что вокруг моей темы объединились совершенно разные силы, которые раньше не садились вместе», – отметил Саакашвили.

Он пояснил выбор в пользу автобуса тем, что в самолет его без документов не пустят. Однако и так ясно, что именно такая форма сейчас для Саакашвили идеально подходит – не то гастрольный «чёс», не то крестный ход. Он теперь попытается собрать с каждой области мгновенно заработанный в воскресенье политический капитал.

Саакашвили посадят надолго

В то, что закон восторжествует, что Саакашвили и те, кто помогал ему нарушить границу, будут арестованы, верят депутаты фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде.

«То, что они нарушили государственную границу, которая защищена конституцией, – это, конечно, уголовное преступление, – возмутился в интервью газете ВЗГЛЯД депутат из БПП Дмитрий Андриевский. – Досудебное расследование уже начато. Думаю, когда правоохранительные органы разберутся, будет принято решение судом в отношении не только Саакашвили, а всех, кто нарушил границу. Статья 242 УК за нарушение государственной границы достаточно серьезная. Какой будет результат, какое будет решение суда – не знаю».

Выдадут ли Саакашвили в Грузию, Андриевский гадать не берется: «Выдадут или не выдадут? Это решит суд – у нас же правовое государство».

Саакашвили посадят и депортируют

В том, что Украина – правовое государство, сомневаются в оппозиции. «Я не могу понять, в какой стране мы живем?! Какая-то толпа во главе с депутатами проломила границу, протолкнула Саакашвили. Объясните мне, пожалуйста, кто он такой? Что он такое?» – недоумевает внефракционный депутат Верховной рады Яков Безбах, бывший представитель Партии регионов.

«Если его лишили гражданства, нужно доводить дело до конца. Порошенко сам давал гражданство, сам лишал. Был друг, теперь недруг. Когда-то обнимались, целовались, а как Саакашвили стал говорить свою точку зрения, не понравилось», – напомнил депутат. Безбах уверен, что экс-губернатора вышлют с Украины. «У Саакашвили нет другого пути. Этот вариант по закону. Его должны отдать в Грузию, так как он объявлен в розыск. Грузины его хотят судить как положено», – заявил депутат газете ВЗГЛЯД.

Саакашвили вернется во власть

Саакашвили еще вполне может помириться с властями и пройти в парламент, не исключает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Будущее его в стране достаточно сомнительное. В лучшем случае он может договориться с властью и попасть в парламент», – заявил Бортник РИА Новости. Впрочем, политолог не исключает и того, что Саакашвили депортируют или в Грузию, или в Польшу.

Эксперт считает, что всплеск популярности экс-губернатора – мимолетная случайность, поскольку разные силы объединились не за Саакашвили, а против Порошенко. «Это ситуативное объединение, пока ситуация с Саакашвили приносит информационные дивиденды», – добавил Бортник.

Кстати, прибывшая в понедельник в Тбилиси заместительница помощника госсекретаря США Бриджит Бринкс заявила, что вопрос экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран – Украины и Грузии. Она уклонилась от выражений солидарности с экс-президентом, но признала, что в Госдепе следят за его судьбой.

Экспертов также не удивляет, что Варшава подыгрывает экс-президенту – польские пограничники несколько раз пропускали его, хотя не могли не знать, что его паспорт аннулирован. Вся западная пресса выступает сейчас на стороне Саакашвили, сообщил газете ВЗГЛЯД директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ничего удивительного, что польские власти, которые раздражены украинской верхушкой, не видят причин заботиться о репутации Порошенко, полагает киевский политолог. «Есть другое объяснение, хотя и маловероятное. Есть часть американского истеблишмента, включая пресловутого летчика Маккейна, которая существенно влияет на точку зрения Варшавы и которая вполне могла попросить поляков внимательно отнестись к просьбам Саакашвили», – полагает Погребинский.

Саакашвили станет марионеткой олигархии

«Даже если власти его закроют, то ненадолго. Он от этого только выиграет – предстанет в образе страдальца, – считает экс-депутат горсовета Одессы, политический эмигрант Игорь Димитриев. – Киев не выказывает особой решительности в желании депортировать Саакашвили в Грузию. Кроме того, и сами грузины на словах готовы его посадить, но по факту будут затягивать процесс экстрадиции. А чем дольше будет тянуться этот процесс, тем больше Саакашвили будет расшатывать ситуацию на Украине».

«Рванется ли Саакашвили к власти? Нет. Он не имеет устойчивой поддержки. Он скандалист, который должен постоянно использовать свой разрушительный потенциал. Он в каком-то смысле консенсусная личность для недовольных олигархов. И его будут использовать как таран», – предрекает Димитриев.

Хотя раньше Саакашвили ссорился с Игорем Коломойским, теперь же, полагает Димитриев, именно Коломойский и будет его использовать. Другая сила, на которую будет опираться Саакашвили, – это «ментовской криминал», то есть спайка националистов и криминалитета под эгидой МВД, которое возглавляет Аваков. Хотя он раньше тоже ссорился и даже едва не подрался с Саакашвили, теперь эти ссоры будут забыты, ведь Аваков тоже конфликтует с Порошенко. Так что ситуация динамичная.

Авторы: Екатерина Коростиченко, Юрий Зайнашев