Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи

Совет безопасности ООН в понедельник, 11 сентября, единогласно одобрил введение новых санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Associated Press.

Новые ограничительные меры запрещают любые поставки природного газа в КНДР и ограничивает поставки нефтепродуктов в эту страну. Кроме того, вводится запрет на импорт из Северной Кореи текстильной продукции, а государствам — членам ООН запрещается выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР.

Пакет санкций, отмечает AP, не включает в себя более жесткие меры, рассматриваемые администрацией президента США Дональда Трампа — запрет на поставку в КНДР любых нефтепродуктов, а также визовые ограничения для северокорейского руководства и заморозку его активов в иностранных банках.

«Это самые жесткие ограничительные меры, которые когда-либо накладывалась на Северную Корею», — заявила посол США в ООН Никки Хейли после голосования в Совбезе. При этом она подчеркнула, что санкции подействуют только в том случае, «если все государства будут применять их решительно и в полной мере».

Новые санкции в отношении КНДР приняты в ответ на очередное испытание ядерного оружия, проведенное Северной Кореей в начале сентября. На продукцию текстильной промышленности, по подсчетам южнокорейских властей, приходится четверть всего экспорта КНДР. За год Северная Корея отправляла за рубеж такой продукции более чем на 750 миллионов долларов.