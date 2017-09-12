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Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи

08:45 12.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Совет безопасности ООН в понедельник, 11 сентября, единогласно одобрил введение новых санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Associated Press.

Новые ограничительные меры запрещают любые поставки природного газа в КНДР и ограничивает поставки нефтепродуктов в эту страну. Кроме того, вводится запрет на импорт из Северной Кореи текстильной продукции, а государствам — членам ООН запрещается выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР.

Пакет санкций, отмечает AP, не включает в себя более жесткие меры, рассматриваемые администрацией президента США Дональда Трампа — запрет на поставку в КНДР любых нефтепродуктов, а также визовые ограничения для северокорейского руководства и заморозку его активов в иностранных банках.

«Это самые жесткие ограничительные меры, которые когда-либо накладывалась на Северную Корею», — заявила посол США в ООН Никки Хейли после голосования в Совбезе. При этом она подчеркнула, что санкции подействуют только в том случае, «если все государства будут применять их решительно и в полной мере».

Новые санкции в отношении КНДР приняты в ответ на очередное испытание ядерного оружия, проведенное Северной Кореей в начале сентября. На продукцию текстильной промышленности, по подсчетам южнокорейских властей, приходится четверть всего экспорта КНДР. За год Северная Корея отправляла за рубеж такой продукции более чем на 750 миллионов долларов. 

Темы: Северная Корея, Экономические санкции и эмбарго, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 12:30
Гость: stalker

Если память не изменяет, еще совсем недавно кто-то нас убеждал в том, что ввод новых санкций против Северной Кореи нецелесообразен в виду того, что это может привести к обратной реакции. Они, мол, "траву есть будут, но от своих программ не откажутся". Ну и где тут последовательность российской внешней политики ? Говорим одно, а делаем так, как Западу выгодно.
12.09.2017, 12:25
Гость: 1914

Мы хотели, как лучше м а н к и р о в а ть Машиноведением, а получилось, как вселгда. © Келлер (ТВсериал по Достоевскому)
12.09.2017, 10:50
Гость: Череха

в очередной раз прогнулись перед штатами,за то чтобы погладили штаты по головке готовы поддержать любую их инициативу против кого угодно лишь бы хозяин был доволен,подождите скоро мы узнаем что Курилы отошли Японии,на границе с Донбассом стоят "миротворцы",то есть вояки нато,а нам в очередной раз будут вешать лапшу на уши,"как мы их,какую политику и дипломатию проводим уникальную",да по уникальности разбазаривания наших территорий,сдачи национальных интересов страны ,трусливой политики,нам равных нет
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