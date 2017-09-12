СБУ объявила о раскрытии группы российских шпионов

Служба безопасности Украины раскрыла в Харьковской области деятельность агентурной сети российской военной разведки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба утверждает, что сеть была создана местным жителем по «заданию российских кураторов». В нее якобы входят 18 человек – агентурно-боевая группа и информаторы.

По словам главы ведомства Василия Грицака, его подчиненные «зафиксировали неоднократные «визиты» вожака группы в России для получения заданий». Он был задержан после получения секретных данных о военных разработках в рамках государственного оборонного заказа. Во время обыска у лидера группы изъяли компьютерную технику, носители информации, а также пароли кодирования данных для связи с российской разведкой.

Украинские силовики провели обыски у других у участников сети, а также обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Киев неоднократно обвинял Россию в агрессивных действиях в отношении Украины. В Москве эти обвинения опровергали, отмечая их недоказанность. Комментариев по данному инциденту от российской стороны пока не последовало.