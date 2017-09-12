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СБУ объявила о раскрытии группы российских шпионов

21:34 12.09.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Служба безопасности Украины раскрыла в Харьковской области деятельность агентурной сети российской военной разведки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба утверждает, что сеть была создана местным жителем по «заданию российских кураторов». В нее якобы входят 18 человек – агентурно-боевая группа и информаторы.

По словам главы ведомства Василия Грицака, его подчиненные «зафиксировали неоднократные «визиты» вожака группы в России для получения заданий». Он был задержан после получения секретных данных о военных разработках в рамках государственного оборонного заказа. Во время обыска у лидера группы изъяли компьютерную технику, носители информации, а также пароли кодирования данных для связи с российской разведкой.

Украинские силовики провели обыски у других у участников сети, а также обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Киев неоднократно обвинял Россию в агрессивных действиях в отношении Украины. В Москве эти обвинения опровергали, отмечая их недоказанность. Комментариев по данному инциденту от российской стороны пока не последовало.

Темы: Россия, Украина, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 09:52
kib

" ???" собственное достоинство ?!...у укра ?
13.09.2017, 09:45
Barson

Измельчал ты баклан подпиндосский - раньше хоть какие то аргументы, а сейчас до кричалок скатился... Ну дешевка то жизнью не правится - дешевкой родился, дешевкой и помрет...
13.09.2017, 09:38
Махмут

"Во время обыска у лидера группы изъяли пароли кодирования данных для связи с российской разведкой."
- А для чего тогда СБУ понадобилось публиковать эту информацию.
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