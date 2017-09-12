Глава Минобороны России провел встречу с президентом Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, в ходе которой встретился с президентом Башаром Асадом.

С визитом в ближневосточное государство Шойгу отправился по поручению российского лидера Владимира Путина, сообщается на странице Минобороны в Facebook.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Шойгу и Асад обсудили вопросы стабилизации обстановки в САР, функционирования зон деэскалации, а также оказания гуманитарной помощи мирному населению.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что правительственные войска Сирии сумели установить контроль над 85% территории страны. В последнее время сирийская армия при поддержке российской авиации провела успешные операции против террористов в районе городов Акербат и Дэйр-эз-Зор.