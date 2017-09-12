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Глава Минобороны России провел встречу с президентом Сирии

20:59 12.09.2017
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, в ходе которой встретился с президентом Башаром Асадом.

С визитом в ближневосточное государство Шойгу отправился по поручению российского лидера Владимира Путина, сообщается на странице Минобороны в Facebook.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Шойгу и Асад обсудили вопросы стабилизации обстановки в САР, функционирования зон деэскалации, а также оказания гуманитарной помощи мирному населению.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что правительственные войска Сирии сумели установить контроль над 85% территории страны. В последнее время сирийская армия при поддержке российской авиации провела успешные операции против террористов в районе городов Акербат и Дэйр-эз-Зор.

Темы: Россия, Сирия, Министерство обороны РФ, Владимир Путин, Сергей Шойгу
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